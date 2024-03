Todas las lesiones del Barça, al detalle

Hace una semana cayeron Frenkie de Jong y Pedri ante el Athletic. Ambos ya habían estado lesionado esta temporada, en la que los problemas físicos se multiplican. De hecho, muy pocos futbolistas de la primera plantilla se han librado de la pandemia de lesiones blaugrana: Gündogan, Iñaki Peña y Fermín López. Sorprende, sobre todo, el caso de Ilkay porque el alemán lo juega prácticamente todo.

Sus compañeros, en cambio, no ganan para sustos. Algunos de forma recurrente, como Pedri, cuyos problemas musculares le están impidiendo tener la regularidad necesaria para encontrarse con su mejor fútbol, y otros, como De Jong o Lewandowski, a causa de la dureza de los rivales. Las lesiones ya fueron un problema importante la pasada temporada, pero en la presente lo está siendo incluso más.

Pedri González (3)

El canario sufrió en San Mamés la tercera lesión muscular esta temporada. La primera fue a finales de agosto en un entrenamiento en el recto femoral de la pierna derecha. Estuvo dos meses y medio parado y se perdió doce partidos. El día 19 de diciembre, también en una sesión de entrenamiento, volvió a lesionarse en la misma zona (el Barça argumentó que la causa había sido un golpe). Estuvo tres partidos ausente. Pedri, tras caer por tercera vez en la misma zona, el bíceps femoral de la pierna derecha, estará ahora alrededor de un mes y medio de baja.

Pedri es consolado por Christensen al retirarse durante el Athletic-Barça / VALENTÍ ENRICH

Frenkie de Jong (2)

El holandés ha estado lesionado dos veces esta temporada y ambas veces en el tobillo derecho. La primera vez fue a consecuencia de una entrada de Bamba en el Barça-Celta de Montjuïc que le provocó una una sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho. Estuvo 61 días de baja y se perdió diez partidos. En Bilbao aguantó 26 minutos hasta que apoyó mal el pie y se torció el tobillo. Tras ser examinado, el club comunicó que sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Estará de baja algo más de un mes.

Pedri y De Jong, lesionados en San Mamés / VALENTI ENRICH

Iñigo Martínez (3)

El futbolista vasco llegó el pasado verano del Athletic arrastrando una fascitis plantar en el pie derecho que le obligó a perderse tres partidos oficiales con el Barça. A principios de diciembre del año pasado sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y estuvo de baja durante 33 días y fue baja en cinco encuentros. Regresó ante el Barbastro en la Copa y volvió a sufrir la misma lesión, aunque esta vez de la pierna izquierda. Se perdió siete partidos en 25 días.

Iñigo Martínez ofreció un gran repertorio de juego en el Nápoles - FC Barcelona / Valentí Enrich

Ronald Araujo (1)

El central uruguayo es otra de las víctimas esta temporada a nivel muscular. El 18 de agosto, en un entrenamiento, sufrió una lesión en el biceps femoral de la pierna izquierda, el músculo más afectado en la plantilla blaugrana. Fue baja durante cinco partidos con el Barça y dos más con la selección uruguaya en el parón de septiembre.

Marc-André ter Stegen (1)

Venía arrastrando algunos problemas de espalda y, finalmente, decidió parar a mediados de noviembre para solucionar una lumbalgia que no le permitía rendir al cien por cien. Incluso pasó por el quirófano el 7 de diciembre, lo que le impidió jugar durante casi tres meses, perdiéndose un total de diecisiete partidos.

Raphinha (2)

El brasileño no está teniendo suerte con las lesiones esta temporada. Al poco de arrancar la temporada sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha por la que estuvo 27 días de baja. Solo se perdió cuatro partidos porque hubo parón internacional en octubre. En cambio, fueron siete encuentros los que no jugó por una lesión similar ante Osasuna a principios del mes de enero, aunque esta vez en la pierna izquierda. Estuvo casi un mes parado. Raphinha fue sustituido ante el Mallorca por un golpe, pero no debería tener problemas para estar disponible ante el Nápoles.

Robert Lewandowski (1)

El delantero polaco sufrió una dura entrada de David Carmo ante el Porto a los 35 minutos de la ida de la fase de grupos de la Champions y las pruebas confirmaron un esguince en el tobillo izquierdo. Tuvo que descansar durante 22 días y se perdió cinco partidos entre Barça y selección de Polonia.

Robert Lewandowski, durante el partido contra el Celta / Valentí Enrich

Jules Kounde (1)

El central francés sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda ante el Granada en la primera vuelta. Fue una lesión fortuita tras un encontronazo con Gavi, que cayó encima de su compañero. Estuvo de baja del 9 al 27 de octubre y se perdió cuatro encuentros.

Balde (1)

El lateral zurdo no volverá a jugar esta temporada tras sufir una grave lesión en la Copa ante el Athletic en San Mamés, un estadio maldito para los blaugrana esta temporada. Balde fue diagnosticado con una desinserción en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha. Pasó por quirófano en Finlandia.

Gavi (1)

La suya es la lesión más grave que ha padecido esta temporada la plantilla de Xavi. El centrocampista fue forzado en un partido intrascendente de la selección española ante Georgia en Valladolid y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. También padeció una lesión asociada en el menisco externo. Tuvo que ser operado y no se le espera esta temporada.

Marcos Alonso (1)

Paró a principios de diciembre a causa de unos problemas lumbares que le obligaron, finalmente, a pasar por el quirófano. Fue operado en Francia y suma ya más de tres meses en el dique seco. Está cerca de reaparecer y podría entrar en la lista ante el Nápoles.

Sergi Roberto (2)

Se retiró de un entrenamiento el 18 de octubre del año pasado y, tras ser examinado, el Barça informó que sufría una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Estuvo un mes y medio de baja y se perdió siete partidos. En el mes de enero tuvo que parar a causa de una lesión en el tendón de aquiles del pie izquierdo. Casi un mes de baja en el que no estuvo disponible cinco partidos.

Ferran Torres (1)

A los cuatro minutos del Barça-Osasuna tuvo que ser sustituido. Las pruebas confirmaron una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, el problema más común esta temporada. Todo apunta a que estará ante el Nápoles después de perderse algo más de un mes de competición.

Joao Félix celebra el segundo gol del Barça ante el Getafe / Javi Ferrándiz

Joao Félix (1)

El portugués se lesionó el ligamento lateral externo del tobillo derecho el 30 de enero durante un entrenamiento. Estuvo de baja veinte días en los que se perdió cuatro partidos con el Barça.

Oriol Romeu (1)

El centrocampista solo se ha perdido, oficialmente, un partido a causa de una meniscopatía, aunque su presencia en el equipo cayó en picado coincidiendo con este problema físico. El club habló de molestias en la rodilla para justificar su ausencia del 8 al 15 de febrero.

Andreas Christensen (1)

El danés se perdió el partido de Liga frente al Betis en Sevilla a causa de unos problemas en el tendón de aquiles. Solo ha sido baja en esta ocasión.

Lamine Yamal (1)

En octubre fue baja durante unas dos semanas por una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Acudió a la llamada de la selección española y regresó tras confirmar los médicos de la RFEF sus problemas.