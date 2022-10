Laporta vuelve a defender la Superliga

Ante la Asamblea, el presidente del Barça apoya el proyecto y lanza algún ataque a la UEFA y LaLiga Explica que mientras no llegue la Superliga, han debido activar palancas para salvar el club

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido el encargado de abrir la Asamblea de Compromisarios con un discurso en el que ha recordado cómo heredaron el club y lo que han hecho para remontar el vuelo y en el que ha dado todo su apoyo a la Superliga, dejando bien claro que el club siempre será propiedad de los socios. Mensajes también para la UEFA, LaLiga, Javier Tebas y Nasser Al-Khelaifi.

Laporta ha insistido desde el principio en que "mientras esta junta presida el club, ustedes decidirán el destino del FC Barcelona. Gracias a las palancas hemos podido recuperar la entidad, que el club sea siendo propietario de los socios y tener un equipo más competitivo. Entre todos hemos salvado al Barça, pero debemos seguir trabajando para consolidar este cambio de tendencia".

El presidente del Barça ha justificado la activación de las palancas recordando la herencia recibida por la junta anterior. "La herencia era muy mala, el agujero era muy grande, pero lo hemos ido tapando con valentía y astucia. Teníamos un agujero con una deuda de 1.350 millones, un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros, una falta de control interno que hacía que el club estuviese en el colapso. Ser conservadores nos llevaba a la ruina económica y el desastre deportivo, podíamos pedir a los socios una aportación pero ustedes no eran culpables de la mala gestión. Lo que hicimos fue trabajar". El presidente del Barça ha explicado que el objetivo es ser competitivos ya está temporada y olvidar la transición de la pasada. "La temporada pasada fue de transición y en la presente queremos sentar las bases para volver a ser líderes, lo conseguiremos con un equipo competitivo y una gestión económica responsable. Las palancas han demostrado que el Barça está vivo y que tenemos capacidad para atraer capital y generar ingresos".

Laporta ha seguido su discurso con una referencia a LaLiga, defendiendo la Superliga y atacando directamente a la UEFA y al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. "Somos conscientes de que no podemos funcionar a base de palancas. Lo conseguiremos con responsabilidad y un equipo muy competitivo. La situación financiera es muy preocupante. 38 clubes de la Liga han vendido sus derechos de televisión a CVC por medio siglo. Creíamos que podríamos hacer una mejor operación. El fútbol tiene un problema de audiencias, de atraer a los jóvenes. Además existe el problema de los clubes Estado. Tienen unos recursos ilimitados y ningún control. La junta anterior cometió el error de querer competir con ellos. Nadie le pone freno. La UEFA, hace todo lo contrario. Les da todo el apoyo. Por ello le damos el apoyo a la Superliga. Hace reír cuando los clubes Estado dicen que los de la Superliga somos los ricos. Trabajaremos para respetar las ligas y será abierta. Está el caso en el Tribunal de Luxemburgo. Si es favorable a nuestros intereses, podremos trabajar en un formato de competición que guste a todo el mundo".

LALIGA

El presidente del Barça acabó su discurso defendiendo la activación de las palancas y recordando que Javier Tebas les puso muchos problemas para inscribir a los fichajes. "Mientras no llegue la Superliga, hemos debido activar las palancas. Vendimos los derechos de televisión por 667 pero para LaLiga no era suficiente. Por ello, tuvimos que vender el 49,9% de Barça Studios por 200 millones. Teníamos 867 millones, pero para LaLiga tampoco era suficiente y no podíamos inscribir a todos los jugadores. Faltaba a Koundé, y esta junta directiva tuvo que avalar por 10 millones de euros, también participó Mateu Alemany. Con la ratificación de las palancas estamos lanzando un mensaje. Qu el Barça es de los socios y no dejamos que hayan injerencias de los que nos quieren controlar".