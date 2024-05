Horario y orden de actuación de la segunda semifinal de Eurovisión 2024

El fervor de Eurovisión 2024 se hace sentir en Suecia, donde desde el siete hasta el once de mayo, 37 países compiten por el codiciado micrófono de cristal. Con dos emocionantes semifinales, 31 naciones aspiran a unirse a los 6 clasificados directos y a Suecia, la anfitriona y ganadora del año pasado. Los diez más destacados de cada semifinal avanzarán a la gran final del concurso.

Este año, una novedad emocionante se suma al espectáculo. Los países clasificados directamente para la final actuarán como invitados en las semifinales. España, Francia e Italia tendrán su momento en la segunda semifinal, interpretando sus canciones entre las actuaciones de los otros participantes. Francia encenderá el escenario después de las primeras cinco actuaciones, mientras que España y luego Italia, se presentarán más adelante en la noche.

El nueve de mayo, en el Malmö Arena, se llevará a cabo la segunda semifinal, transmitida íntegramente por La 1 de TVE. Los 16 países competirán para asegurar su lugar en la gran final, divididos en dos partes, con ocho actuaciones en cada una. El orden de actuación de esta segunda semifinal promete emoción y variedad, desde Malta hasta los Países Bajos:

1. Malta - Sarah Bonicci - 'Loop'.

2. Albania - Besa - 'Titan'.

3. Grecia - Marina Satti - 'Zari'.

4. Suiza - Nemo - 'The Code'.

5. República Checa - Aiko - 'Pedestal'.

6. Francia (Invitado) - Slimane - 'Mon Amour'.

7. Austria - Kaleen - 'We Will Rave'.

8. Dinamarca - Saba - 'Sand'.

9. Armenia - Ladaniva - 'Jako'.

10. Letonia - Dons - 'Hollow'.

11. España (Invitado) - Nebulossa - 'Zorra'.

12. San Marino - Megara - '11:11'.

13. Georgia - Nutsa Buzaladze - 'Firefighter'.

14. Bélgica - Mustii - 'Before The Party's Over'.

15. Estonia - 5miinust x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.

16. Italia (Invitado) - Angelina Mango - 'La Noia'.

17. Israel - Eden Golan - 'Hurricane'.

18. Noruega - Gate -'Ulveham'.

19. Países Bajos - Joost Klein - 'Europapa'

Los 10 países mejor puntuados en esta semifinal tendrán la oportunidad de brillar una vez más en la gran final, que se llevará a cabo el 11 de mayo. Con 26 naciones compitiendo en total, la intensidad y la pasión de Eurovisión 2024 están a punto de alcanzar su punto máximo.