Laporta: "Nuestros rivales tendrán un bajón y el Barça estará más fuerte"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha encabezado el tradicional almuerzo navideño que organiza el club blaugrana con los medios de comunicación. En él, se ha referido a la situación que atraviesa la entidad catalana en lo que se refiere al primer equipo de fútbol masculino, reiterando su optimismo de cara al final de la temporada.

“Estamos atravesando un momento de dificultad. Coincido con Xavi en que no rematamos los partidos. Estamos progresando y creo que nuestros rivales también tendrán un bajón; pienso que, en aquel momento, el Barça estará más fuerte. No podemos fallar contra el Almería y estoy convencido que, tarde o temprano, atraparemos a nuestros rivales por el liderato de la Liga. Lo importante es como acabemos, no como empezamos", ha arrancado su discurso.

Justo ayer, el Barça descubrió quién será su rival en los octavos de final de la Champions League: el Nápoles. Uno de los rivales más exigentes que le podía deparar el sorteo. "Ante el Nápoles tenemos opciones de pasar a cuartos; seguro que Xavi sabrá desactivar a sus delanteros", argumentaba Laporta.

Sobre el papel de la prensa con el Barça, el presidente culé ha explicado lo siguiente: "Aceptamos las críticas siempre que sean desde la objetividad y de una buena praxis propia de vuestro oficio, lo aceptamos e intentamos que nos ayude a mejorar. Con el periodismo crítico les decimos que nosotros somos muy autocríticos con nosotros mismos, para no caer en la complacencia, que es el peor enemigo del éxito. Lo que intentamos es que en nuestras acciones se pase de la crítica feroz a una más objetiva, pero con esto podríamos hacer una tesis doctoral y no acabar nunca".

Para terminar su discurso, un último mensaje hacia los periodistas: "Quería tener unas palabras de agradecimiento para los que nos habéis acompañado durante este año y habéis contado a los socios y socias, aficionados y aficionadas del Barça la dinámica deportiva económica, deportiva e institucional. Evidentemente los elogios siempre son bien recibidos, gracias por ello, pero sobre todo los dirigidos a los jugadores, que son los que más nos gustan".