Laporta: "¿Si me presentaré a la reelección? Veremos cómo va todo"

Joan Laporta es presidente del Barça hasta el 2026. Por Estatutos, podrá presentarse a la reelección si ese es su deseo. En una entrevista con la agencia EFE, el máximo dirigente azulgrana ha explicado que no piensa todavía en ello y que está centrado en estos momentos en revertir la situación del club.

"Veremos cómo va todo. Ahora estoy ocupado en revertir una situación que era muy complicada y a la vez hacerlo compatible con el 'Espai Barça', con que el equipo siga con esa trayectoria ascendente que todos queremos y que de alguna manera el club vuelva a ser una referencia a nivel mundial. Para conseguir esto hay que trabajar mucho, dedicar muchas horas y esto es lo que me tiene ocupado. La verdad es que no pienso en si en 2026 me volveré a presentar o no, la posibilidad la tendré, porque los estatutos me lo permiten. En breve veré lo que se ha hecho y si creo que tengo continuar o no", ha indicado el presidente del Barça, que también se ha referido a unos problemas de salud de los que ya está totalmente recuperado.

Estado de salud

"Me siento bien, ya recuperado del todo. Ha sido un susto que tuve como consecuencia de un viaje muy intenso, de 16 horas de vuelo prácticamente en un día y medio y eso de alguna manera me afectó. Tuve un trombo -en una pierna-, era en una vena que no era de las principales. He podido reconducir mi situación en dos meses, con un tratamiento a base de heparina y de 'Eliquis' - un medicamento para tratar los coágulos sanguíneos en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda)-. Ya no tengo ni dolor ni malas sensaciones, lo que pasa es que los médicos son, como es normal, precavidos. Yo me he portado bien, he seguido todo lo que me decían. No he tomado aviones por la presión y ya estoy recuperado. Afortunadamente ya ha pasado. Me encuentro muy bien con la energía y la fuerza necesaria para continuar".

Laporta, durante la entrevista / EFE

En su entrevista con EFE, Laporta ha explicado las diferencias entre el presidente actual y el que gobernó el club entre el 2003 y el 2010. "Era más joven. Uno va acumulando experiencias y la experiencia te lleva a tener más templanza y más serenidad, quizás, pero en esencia tampoco he cambiado tanto. Soy el mismo con energías renovadas y muchas ganas de dedicarme totalmente al Barça y con las ideas claras de lo que se tiene que hacer", dice un Laporta que sigue acordándose de Johan Cruyff: "Siempre nos decía que fuéramos valientes, que tomáramos decisiones para ir avanzando, no mirar nunca hacia atrás, sino mirar hacia adelante. ¿Si me emociono más que antes? Quizás sí, acumulas experiencias y sientes cierta nostalgia con lo que has vivido, pero es que creo que el fútbol y la vida son emociones, y a mí me gusta vivirla con emoción. Cuando sientes estas emociones, te das cuenta de que estás vivo.

El CEO

Laporta también ha valorado su manera de gestionar el club. Por ejemplo, desde la dimisión de Ferran Reverter ha preferido no contratar un CEO. "He tenido experiencias con y sin CEOS. En estos momento del club, creo que el Barça necesita un presidente ejecutivo. El club está organizado de forma coral, con un director general para cada una de las áreas del club (20 áreas de trabajo y de responsabilidad) y cada uno de esos directores de área tiene funciones de director general y despachan conmigo semanalmente. Ahora el momento del club requiere esto y más cuando los directivos estamos avalando con nuestro patrimonio y somos responsables de los resultados que dé el club", ha dicho un Laporta, que ha defendido la capacidad de los responsables de cada área: "Es muy importante tenerlo todo muy bien controlado y de ahí la organización, una organización que no es al uso de lo que se estudia en las escuelas de negocio, pero también es muy innovadora. La clave es una máxima cooperación, al margen de estar coordinados. No es sencillo, pero estamos en el proceso de conseguirlo, cada vez más y cada vez mejor. Tengo a gente muy capaz en cada una de sus áreas".

Laporta fue entrevistado por la Agencia EFE / EFE

Caso Negreira

También ha valorado el presidente del Barça el 'Caso Negreira', defendiendo una vez más la inocencia del club. "Es el momento más complicado que he vivido. Primero porque era desproporcionado, porque es una campaña de desprestigio institucional inadmisible y muy organizada. Había una estrategia mediática y judicial. Vivimos en democracia y las acusaciones se tienen que demostrar con hechos y lo que no podían es condenarnos antes de ser juzgados. "Estoy convencido de que el Barça saldrá absuelto de este proceso y la prueba está en que nuestra versión la argumentamos con pruebas y la versión de la otra parte no aporta ninguna", dice un Laporta que ve cosas extrañas con los arbitrajes en los últimos años: "Sobre el tema arbitral prefiero no entrar, pero trasladándome a esta temporada, no somos un club favorecido por los árbitros, ni mucho menos. En cualquier caso, no me gusta practicar el victimismo, pero sí que es cierto que ha habido algunas situaciones este año con los árbitros, que no hemos salido beneficiados".

Por último, Laporta también ha opinado sobre quien puede estar detrás de estas acusaciones: "Tal y como se inició, con un medio de comunicación por una información de la Administración Tributaria... Seguro que los enemigos del Barça. Hay gente que no quiere que el Barça tenga la fuerza que tiene, pero el daño ya está hecho. Entiendo que cuando salgamos absueltos, de alguna manera se reconducirá".