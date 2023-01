Laporta: "A los Reyes les pido goles... y títulos"

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha repasado este jueves la actualidad azulgrana y ha verbalizado su petición a los Reyes Magos: “goles... y títulos”. Para el máximo mandatario barcelonista los títulos serían el acompañamiento ideal para superar los últimos tiempos, marcados por una profunda crisis económica y la escasez de alegrías respecto a épocas pasadas.

“A los Reyes les pido títulos y goles para el Barça. Y salud para mí y mi familia”, dijo Laporta en la entrevista que concedió a la ‘Cadena Ser’. El presidente azulgrana no escondió la necesidad de sumar títulos, y cuántos más, mejor:“Queremos tantos títulos como sea posible, pero deseamos la Liga. Tenemos conversaciones fluidas con Xavi, hablamos de todo. Estamos centrados en ganar la Liga, este es el objetivo prioritario y tenemos equipo para lograrlo”.

Echa de menos a Cruyff

Laporta reconoció que echa de menos al ‘Flaco’, fallecido en 2016: “Lo echo mucho de menos. Hicimos un brindis en su recuerdo con la directiva del Intercity. También echo de menos a mi padre. Fue quien me educó futbolísticamente. Sufría mucho y le tuve que convencer cuando quería ser presidente del Barça. No he visto a nadie tan culé como él”.

“Creo que Busquets seguirá con nosotros hasta junio”

Laporta también dio su versión sobre el futuro de Sergio Busquets. A juicio del presidente, el capitán tiene “cuerda para rato” y confía en que acabe la presente temporada en el Camp Nou: “Es nuestro capitán y estamos encantados con él a todos los niveles. El día del Betis (en la semifinales de la Supercopa de España) cumplirá 700 partidos oficiales, me lo han dicho está mañana —por la de ayer—. Tiene propuestas de Estados Unidos y sé que se lo estaba pensando, pero en principio continuará con nosotros hasta el final de la temporada. En verano hablaremos, pero yo creo que Sergio Busquets aún tiene cuerda”.

“Ya veremos cómo lo hace Haaland en el City”

La dura realidad económica por la que transita el FC Barcelona obliga a la entidad azulgrana a la moderación, también en el capítulo de fichajes: “No pagaremos 80 millones por Bernardo Silva. Seguro. ¿Haaland? Ya veremos cómo lo hace el delantero noruego en el Manchester City... Nosotros de momento tenemos a Lewandowski que lo está haciendo muy bien”. Laporta, para rebajar la masa salarial, agregó que “los jugadores que se están incorporando los están haciendo dentro de unos límites. Esto está permitiendo que el club esté estabilizado y equilibrado. No haremos nada con los contratos heredados. Los respetaremos”.

“Aceptamos la sanción a Lewy, pero me parece exagerada”

El presidente del FC Barcelona, respecto a la sanción recibida por Lewandowski (tres partidos) tras ser expulsado en Pamplona el 8 de noviembre, comentó: “Aceptamos la resolución del TAD. Siempre hemos aceptado la jurisdicción deportiva. Nos dieron una semana para defender nuestros intereses, que aprovechamos para acudir a los tribunales ordinarios. Cuando la decisión ha sido firme, la hemos acatado. Ahora no podrá jugar contra el Atlético de Madrid el domingo ni los siguientes dos partidos —Getafe y Girona—. La sanción me parece exagerada, pero entra dentro de la lógica si interpretamos estrictamente la lógica”.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona | @QueThiJugues

“¿Messi? Puse al Barça por delante del mejor del mundo”

Laporta no eludió un tema tan espinoso como el adiós de Messi en el verano de 2021: “Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. Eran momentos de ruina económica y no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club. Ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça. Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación”. Y del adiós de Piqué dijo: “Si él quiere será presidente del Barça en un futuro. Nuestra relación es excelente”.

“En junio tendremos la opción de poder fichar con la regla 1:1”

Laporta, como ya avanzó recientemente, insistió que el Barça no acudirá al mercado invernal para potenciar la plantilla por falta de ‘fair play’: “En este momento, para poder fichar con la regla 1:1 tendríamos que obtener unos ingresos de 26 millones de euros. Esta es la cantidad que se nos ha imputado como pérdidas tras la eliminación de la Champions. Si llegamos a la final de la Europa League, por ejemplo, obtendríamos 21 millones. Si sumamos los amistosos, por ejemplo, ya lo tendríamos. Hemos recuperado el prestigio y hay inversores, patrocinadores y clubes interesados en organizar partidos del Barça. Llegaremos a junio con la posibilidad de fichar con la regla 1:1”.

“Neves es un gran jugador y Busquets no será eterno”

Uno de los posibles sustitutos de Busquets es Rúben Neves, aunque también Zubimendi y Kanté. Laporta explicó que el entrenador propone nombres, la secretaría técnica los estudia, además de proponer otros, y que, finalmente, el club decide. En este sentido, admitió discusiones internas: “Neves es un gran jugador, pero esto forma parte de conversaciones privadas. Sergio Busquets no será eterno y hay discusiones internas para encontrarle un sustituto de garantías. Frenkie de Jong puede jugar en esta posición, cierto, pero no valdrá con un único jugador para afrontar el futuro. Esto lo decidirá el entrenador, Xavi Hernández”.

“Ter Stegen, De Jong y Dembélé no están en venta”

El máximo mandatario del FC Barcelona cerró las puertas al traspaso de Ter Stegen y De Jong, en estos momentos dos de los jugadores más importantes y más nivel con los que cuenta el equipo azulgrana. “Ninguno de los dos está en venta. Frenkie tiene un cartel muy importante en el mercado europeo, pues nos consta que hay varios clubes que están interesados en él, pero no está en venta”. También dijo que Dembélé tampoco está en el mercado: “No está en venta. En su momento ya afrontaremos su renovación, es uno de los jugadores más importantes del equipo, uno de los puntales. Siempre que juega desborda. Marcó un gol magnífico en Copa”.

“El modelo de propiedad de nuestra entidad no se toca”

Algunas voces auguran que el Barça, en un futuro, se verá abocado a convertirse en una SA. Laporta aseguró que eso no pasará: “Soy presidente del Barça para mantener el modelo de propiedad del club. Los socios siempre tienen que ser los propietarios. Goldman Sachs —el gigante financiero norteamericano que prestará dinero al club para la remodelación del Camp Nou— tiene personas en su equipo muy culés y JP Morgan, también. Y son conscientes de que el modelo de propiedad no se toca. Estamos trabajando bien conjuntamente para acabar el Espai Barça en 2026 y no representan ninguna amenaza para nosotros”.

“El ‘Barçagate’ está en manos de la justicia”

Laporta también abordó el ‘Barçagate’, un caso presunta campaña de difamación del FC Barcelona en redes sociales destapada el 17 de febrero de 2020 que sigue su curso: “Hay pruebas que evidencian conducta delictiva, pero me gustaría que no fuera así. Me molesta especialmente que se vulneraran los controles internos. Los perfiles se crearon en las redes sociales para desprestigiar a personas del entorno... Pero creo que no lo acabaron de conseguir. Soy presidente del Barça e intentaron desprestigiarme. Sea como sea, el caso está en manos de la justicia y nosotros debemos centrarnos en devolver la alegría al barcelonismo en forma de títulos”.

Dos nombres propios: Balde y Gavi

Joan Laporta explicó que la renovación de Alejandro Balde “va bien” porque “hay buena relación con su representante, Jorge Mendes. Él quiere continuar en el Barça y lo tenemos todo encarado”. El internacional español, que debutó en el reciente Mundial de Qatar, tiene contrato hasta junio de 2024 y una cláusula de 500 millones de euros. De Gavi, que esperaba tener dorsal del primer equipo ahora, comentó que “tendremos que esperar hasta el junio para resolver este tema, como el de Balde, pero Gavi ya está inscrito y está jugando con nosotros”.

Superliga: objetivo 2025

Otro de los temas de actualidad abordados por Joan Laporta fue el de la Superliga y su relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga, marcada en las últimas semanas por un cruce de declaraciones. Del primero dijo que “haremos una competición que compita con la Premier porque creo que los ingleses no entrarán en un primer momento”.

Agregó que “en marzo o abril tendremos la sentencia del TJUE y será importante. Será una competición abierta. el gobierno será de los clubs y espero que la UEFA ocupe una silla más en la mesa de la gobernanza. Si la resolución es favorable, creo que la Superliga será una realidad en 2025”.

De Tebas comentó que “nuestra relación personal nunca ha sido mala, pero sí que ha sido tensa. Tebas es una persona complicada. Se debería preocupar más de recuperar los abonados al fútbol por televisión, de incrementar los ingresos del fútbol español... Somos defensores del control financiero, pero si haces una comparativa entre la Premier y laLiga española... es para hacérselo mirar”. Y cuando se le cuestionó a Laporta si Tebas merecería recibir carbón por parte de los Reyes Magos, dijo: “Sí, un poco”.

Para no perder la costumbre, Tebas no tardó en contestar vía Twitter al presidente del Barça y Y acabó con un ‘zasca’ a Laporta: “Eso ya lo dijo Florentino Pérez y no es verdad, no le hagas tanto caso”.