Laporta lo confirma: "Frenkie de Jong no está en venta"

En una entrevista en la 'SER', el presidente azulgrana aseguró que están encantados con el rendimiento del neerlandés Joan Laporta también ha confirmado que no tienen previsto 'tocar' ningún contrato heredado de la anterior Junta Directiva

Joan Laporta lo ha repetido por activa y por pasiva y lo ha vuelto a hacer en una entrevista al 'Què t'hi jugues?' de la 'Cadena SER'. Frenkie de Jong no está en venta. "No haremos nada con los contratos heredados. Los respetaremos. ¿Ter Stegen y De Jong? Estamos muy contentos con los dos. Ninguno está en venda. Frenkie tiene cartel importante, varios clubes están interesados en él, pero no está en venda", ha indicado para zanjar cualquier rumor.

El club está contento con el rendimiento que está dando el centrocampista neerlandés y es un jugador importante tanto en el presente como en el futuro del conjunto azulgrana. En el pasado verano se habló de un posible traspaso al Manchester United, muy interesado en él, pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Su contrato elevado también hacía que el Barça pensara en una posible marcha, pero finalmente se quedó tal y como tenía el jugador planeado y está dando buenos resultados. Tanto él como Ter Stegen no se moverán. De momento.

El futuro de Sergio Busquets

Otra de las carpetas de la actualidad deportiva del FC Barcelona es la del futuro de Sergio Busquets. Es importante para Xavi Hernández, pero el jugador sabe que irá perdiendo protagonismo con el paso de los meses y está sopesando la opción de marcharse ya del Barça. Laporta ha confirmado a la 'SER' que tiene ofertas, pero que en principio aguantará hasta junio.

"Busquets tiene ofertas de Estados Unidos, pero seguirá hasta final de temporada y ya hablaremos. Tiene cuerda para rato...", insistió el presidente del FC Barcelona. Veremos qué sucede. Todas opciones están abiertas.