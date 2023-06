Laporta: "Podremos inscribir a jugadores importantes"

El presidente del Barça pasa balance de la temporada ante los Senadores del club azulgrana Asegura que se ha cumplido el objetivo prioritario a nivel deportivo, que era ganar la Liga

Esta tarde se ha celebrado en el Auditori 1899 la reunión ordinaria con los Senadores del FC Barcelona, el órgano colegiado y honorífico de carácter consultivo, integrado por miles de socios y socias con más antigüedad. Asistieron un total de 106, que quisieron conocer por voz del presidente Joan Laporta y otros directivos el estado actual de la entidad.

En su parlamento inicial, el máximo dirigente azulgrana les ha agradecido su presencia, su "compromiso y fidelidad" al club y su "capacidad para entender las situaciones complicadas y de éxito" que ha vivido la entidad a lo largo de su historia.

Además, Laporta puso mérito en la importancia de que LaLiga haya aprobado el Plan de Viabilidad ya que "permitirá inscribir a jugadores importantes del proyecto" y también reforzarse "para seguir siendo competitivos".

Justo después, Laporta ha pasado balance de la temporada, que ha calificado de "buena". "La temporada deportiva ha sido buena, hemos logrado el objetivo prioritario, la Liga, y esto ha sido mérito del entrenador. Xavi con su esfuerzo y trabajo ha contribuido enormemente al éxito. Y lógicamente a los jugadores, los otros artífices del éxito", ha dicho.

Ha querido tener palabras elogiosas para Jordi Cruyff, que dejará el club el 30 de junio para emprender una nueva aventura profesional. "Le deseamos lo mejor. Ha hecho un gran trabajo". Y, como no, para Mateu Alemany, que después de anunciar su marcha finalmente se queda para completar su proyecto al frente del club. "En condiciones de máxima dificultad, ha puesto a las manos del técnico un equipo muy competitivo".

Pese a la consecución de la Liga, Laporta ha asegurado a los Senadores que el reto es seguir mejorando y que la temporada que viene van a por todo. "Hemos logrado el objetivo pero queremos más. Yo, el primero. Somos exigentes, estamos dirigiendo el mejor club mundo. Trabajamos mucho para reforzar el primer equipo, queremos aspirar a todo y participar con altas posibilidades de ganar en todas las competiciones", ha afirmado.

El presidente del FC Barcelona se ha mostrado muy "orgulloso" por la Champions femenina. "Han conseguido la excelencia con esfuerzo, trabajo, constancia y compromiso. Fue una gran alegría lograr la Champions".

Ha reconocido que la herencia de la elevada masa salarial no les está facilitando el trabajo pero que van por el buen camino reduciéndola y que no tienen más remedio que cumplir la normativa de la Liga. "Hemos reducido masa salarial pero el valor de los jugadores ha crecido. Tenemos una plantilla más competitiva y rejuvenecida. Vamos por el buen camino. LaLiga nos ha aprobado el plan de viabilidad por los próximos dos años. Podremos registrar jugadores".

El caso Negreira

El presidente azulgrana ha reafirmado ante los Senadores que el denominado caso 'Negreira' se trata de una gigantesca campaña orquestada para desprestigiar el FC Barcelona. Y les ha asegurado que no hay nada ilegal en los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros. "Nunca hemos realizado ninguna actuación para conseguir favores arbitrales. No hay actuación ilícita. El asesoramiento técnico arbitral ahora es interno. Se hizo de forma clara y transparente, con las correspondientes facturas, pagos vía transferencia bancaria y reflejado en los libros. Nunca ha habido ánimo de ocultar nada".

Y ha insistido en que no es "casual" que saliera en el momento en que salió. "Empezábamos a ver el final del túnel y apareció la campaña".

Espai Barça

Laporta ha explicado que redefinieron el proyecto adecuando los costes y que lograron la financiación con 20 inversores que han dejado al club 1.472 millones de euros para empezar las obras. Y que lo han logrado sin saltarse las líneas rojas que se impusieron en el referéndum. "Que no nos cueste dinero, que no ponga en riesgo la política deportiva y no hipotecamos el patrimonio del club. Además, el Espai Barça fortalece nuestro modelo de gobernanza". "El nuevo Spotify Camp Nou y el nuevo Palau es el mejor legado que dejaremos a nuestros hijos y nietos", ha añadido.

Sobre el traslado a Montjuïc, ha reconocido que era inevitable pero que el club ha hecho un gran esfuerzo para que todos los barcelonistas que vayan lo hagan en las mejores prestaciones, como por ejemplo reajustando los precios. "Queremos que este estadio icónico sea un clamor azulgrana".