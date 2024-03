Laporta congela la opción Luis Enrique como sustituto de Xavi para el Barça

El Barça ha decidido esperar con el tema entrenador. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha decidido congelar todas las opciones de futuro hasta saber dónde puede llegar el equipo esta temporada, convencido de que Xavi remontará el vuelo y tendrá fuerzas para dar marcha atrás en su decisión y seguir un año más al frente del proyecto. El club se ha movido recabando información sobre varios técnicos que podrían encajar y Luis Enrique es uno de los grandes preferidos del área deportiva, quizás el que más, aunque sus opciones bajan enteros porque Laporta hoy por hoy no ve nada claro su retorno y preferiría otras vías para el banquillo si Xavi no continúa.

La posición de Laporta es clara y está absolutamente respaldada por el vicepresidente deportivo Rafa Yuste: visto lo que hay en el mercado, lo mejor es dar continuidad a Xavi si el entrenador quiere seguir y agotar el contrato. Consideran que el entorno ha sido muy injusto con él y que se trata de un técnico perfecto para la actual situación del Barça. Xavi conoce la casa, ha sido atrevido con los jugadores de La Masia y ha ganado ya algún título importante cuando se venía de una de las peores épocas deportivas de la última década. Es su primera opción, aunque el actual entrenador no tiene nada claro continuar.

Y es que Xavi está fatigado por la hostilidad de una parte del entorno. Considera que no se le ha valorado el trabajo realizado y que su figura no genera consenso total en estos momentos. Decidió irse, convencido de que era la mejor opción para él y, sobre todo, para el Barça y no ha variado de opinión. Solo un final de temporada espectacular o una mejora económica del club le harían variar su guión y eso por ahora no se ha dado. El entrenador cree que hay mucho potencial en los jóvenes, pero que el Barça también necesita incorporar dos o tres jugadores de primerísimo nivel y el club no puede permitírselo. Seguir con la misma plantilla y con algunos parches sería un riesgo que no quiere correr y prefiere irse bien.

Desde el club saben que será difícil convencer a Xavi y se ha trabajado a conciencia estudiando la llegada de entrenadores de perfiles muy diversos. Va a ser un verano muy movido en los banquillos europeos y no será fácil fichar, aunque el Barça tira mucho y algunos entrenadores de primerísimo nivel están esperando. En esa lista final que el director deportivo, Deco, tenía preparada estaba el nombre de Luis Enrique, una opción que no es fácil porque tiene contrato en vigor con el PSG y en París desean su continuidad. Pero habría recorrido para intentarlo. A Deco le gusta por su carácter ganador, porque en el vestuario verían muy bien su regreso y porque conoce la casa a la perfección.

El nombre se ha deslizado en más de una reunión y, por ahora, Laporta ha congelado el tema. No solo por Xavi sino porque no ve nada claro el retorno del asturiano. Podría cambiar de opinión, pero en estos momentos no sería su candidato ideal y sí apostaría por otros perfiles. Deco tendrá una opinión muy importante, pero en el tema de entrenador, el presidente será el que al final tome una decisión por lo que implica para el club y para el futuro de la entidad.