LaLiga valora en 808 millones de euros las palancas del Barça

LaLiga valora en un total de 808 millones de euros los ingresos obtenidos por el Barça gracias a las diversas palancas puestas en marcha por la junta de Joan Laporta.

Sin embargo, LaLiga considera que una parte importante de esas palancas, prácticamente la mitad, 408 millones de euros, corresponde a la revalorización de la parte no vendida a Mediapro y Socios.com.

Esa cantidad no tiene efecto directo en cuanto a coste de plantilla, según LaLiga, ya que esa revalorización de los activos no permite incrementar el gasto en plantilla deportiva. Se considera que dicha revalorización no supone una entrada de dinero, por lo que no repercute en un posible aumento del coste de plantilla.

La petición de UEFA

LaLiga, que presentó este lunes su informe económico correspondiente a la temporada 2022-23, recordó que a partir de la temporada 2025-26, la UEFA exigirá que el gasto en plantilla deportiva no supere el 70 por ciento del presupuesto total del club.

En LaLiga, la media de gasto deportivo se sitúa en el 73 por ciento, por debajo de la Premier y la Serie A, que suben al 80 por ciento. En ese sentido, la Bundesliga ha hecho los deberes porque, en promedio, sus clubes gastan en plantilla deportiva el 60 por ciento de su presupuesto.