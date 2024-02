¿Por qué LaLiga se creerá el contrato de Mbappé?

Aseguran en Madrid que Kylian Mbappé tendrá un sueldo de 14 millones de euros en el Real Madrid. Aunque sean netos, poco parece para quien es uno de los mejores futbolistas del planeta y que cobraba y podía cobrar bastante más en el París Saint Germain.

También explican que tendrá una prima de fichaje de alrededor 120 millones de euros que Florentino Pérez le irá pagando a lo largo de los cinco años de contrato que firmará el delantero francés. ¿Son cifras creíbles? La gente cercana al presidente blanco explica que, tras rechazar Mbappé al Real Madrid hace dos años, Florentino Pérez fue claro con el jugador. Solo habría una oferta y la debía tomar o dejar.

Además, la clave está en los derechos de imagen. El club blanco acostumbra a compartirlos al 50% con el jugador y hará una excepción con el futbolista, al que cederá entre un 70% y un 80% de esos derechos.

En cualquier caso, quien debe acabar dando validez a estas condiciones contractuales debe ser LaLiga que preside Javier Tebas. Es la patronal quien debe creerse que el contrato de Mbappé con el Real Madrid dice que el francés cobrará 'solo' 14 millones de euros netos por temporada. Eso sí, con una importante cifra en variables.

Y lo hará, pues no dudará de un club al que le sobra el 'fair play' y que tiene la poosibilidad de gastar más de 700 millones en su plantilla. Además, según apuntan voces autorizadas "a Tebas le interesa que venga a la Liga un jugador como Mbappé para vender su producto al exterior, un producto que se había visto debilitado en las últimas temporadas con las marchas de Messi y Cristiano Ronaldo".

Mbappe jugará en el Real Madrid / Efe

De hecho, el presidente de LaLiga no ha escondido su alegría por el fichaje del francés por parte de un equipo del que es seguidor confeso. "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los tres jugadores más dominantes del planeta, y dos de ellos están en el Real Madrid", ha dicho un Tebas que ha dejado claro que el Real Madrid no tendrá ningún problema para inscribir al galo: "No tienen que vender a nadie para permitirse a Mbappé. De verdad que no".