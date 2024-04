Koundé-Mbappé: El duelo más 'peligroso' del PSG-Barça

De la misma hornada (nacidos ambos en 1998), Jules Koundé y Kylian Mbappé tienen muchas cosas en común. La primera (y más evidente), que comparten vestuario en la selección francesa desde hace un puñado de años. El atacante de Bondy fue mucho más precoz y cuando apenas tenía 19 años se proclamó campeón del mundo con el combinado galo, dirigido por el incombustible Didier Deschamps.

Tanto Jules como Kylian están muy comprometidos con causas sociales y en más de una ocasión se han pronunciado en redes sociales al respecto. Por ejemplo, el año pasado, cuando un joven de 17 años murió por disparos de la policía tras saltarse un control, ambos reaccionaron y elevaron la voz. "Me siento mal por mi Francia. Una situación inaceptable. Todos mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de Naël, este angelito que se fue demasiado pronto", dijo Kylian.

"Un joven de 17 años asesinado a tiros a quemarropa por un policía por negarse a obedecer durante un control. Esta es la realidad de la situación y es dramática. Como si este nuevo error policial no fuera suficientemente grave, los canales de noticias 24 horas están haciendo un gran escándalo", dijo Koundé. Ambos proceden de lo que en Francia se conoce como 'banlieues', zonas metropolitanas de grandes ciudades. Donde se acumula la mayoría de población de origen inmigrante.

COMUNIÓN CON DEMBÉLÉ

En la selección que dirige Didier Deschamps, es habitual ver juntos a Kylian, Dembélé y Koundé. De hecho, Jules y Ousmane eran inseparables en Barcelona. Solía juntarse también Franck Kessie. El defensa galo se ha quedado sin dos de sus grandes apoyos en el vestuario este curso.

Dembélé, junto a Koundé y Mbappé / Equipe de France

En vistas a París. Al Parque de los Príncipes. Al tremendo duelo que tenemos el próximo miércoles en esa ida de cuartos de Champions. Kylian y Jules se encontrarán una vez más, pero en esta ocasión como rivales. En un duelo fratricida sobre el que estarán muchos focos postrados. Mbappé, como principal peligro y estrella mediática de la eliminatoria. Koundé, como uno de los responsables de intentar anular o minimizar el impacto del futuro delantero del Real Madrid.

En Francia ya han aparecido algunas voces asegurando que Koundé no se empleará con agresividad ni con especial intensidad ante su compañero de selección y estrella de Francia a apenas un par de meses de la Eurocopa. Algo impensable, vaya.

MEJOR MOMENTO DE LA TEMPORADA

Jules está, sin lugar a dudas, en su mejor momento de la temporada. Ate Nápoles y Atlético ha dado dos exhibiciones en el lateral. Anuló a lo largo de toda la eliminatoria a Kvaratskhelia, lo secó por completo. Además, en labores ofensivas está aportando bastante. Desde el staff están encantados con su versión. En SPORT contamos recientemente algunos cambios y claves de esa mejora.

El golazo de Kounde a Unionistas / RFEF

En cualquier caso, entre Jules y Araujo serán los grandes encargados de frenar a la 'Tortuga'. Ya se las han visto con Vinicius, con Sané, Gnabry y otros TOP. Pero este desafío será mayúsculo. Seguro que Koundé ha dado ya algunas píldoras a Xavi y a sus compañeros sobre características y movimientos de su amigo Kylian.

Lógicamente, como dijo a SPORT Carles Martínez, entrenador del Toulouse (se ha medido dos veces esta temporada con el PSG), "es un jugador muy difícil de controlar. No necesita tocar mucho el balón ni ser muy protagonista para marcar uno, dos, tres goles en un partido. No es una cuestión de evitar que reciba. Tiene la capacidad de jugar casi andando y luego hacer un cambio de ritmo en el sitio adecuado y momento adecuado y te aparece en la zona peligrosa. Por supuesto, son importantes las vigilancias, tenerlo controlado, pero luego es que parece no estar y de golpe ya está ahí. Requiere un grado de concentración altísimo".

Esas vigilancias y esa concentración máxima recaerán, sobre todo, en Koundé.