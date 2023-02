Julián Araujo pone rumbo a Barcelona

El lateral derecho mexicano viajará mañana jueves a la ciudad condal para cerrar su fichaje por el Barça Según Fabrizio Romano, el jugador de LA Galaxy firmará hasta junio de 2026

Parece ser que después de unos días de espera e incertidumbre, Julián Araujo será azulgrana. El periodista deportivo Fabrizio Romano ha asegurado que el actual lateral derecho de Los Ángeles Galaxy viajará este jueves a Barcelona para cerrar su incorporación por el Barça hasta junio de 2026.

Hace poco más de una semana, el 'Transfer Matching System' (TMS) denegó al FC Barcelona el fichaje del mexicano por tan sólo 18 segundos. Aun así, el club apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) para que le permitiese inscribir al jugador.

Ahora, el club tendrá que pagar poco menos de 4 millones de euros a los Galaxy por el fichaje del defensa de 21 años. Cabe destacar que Araujo debutó en la MLS con tan sólo 17 años y, además, es el primer jugador nacido en el Siglo XXI en jugar el 'All Star' de la MLS. Pese a su juventud, el nacido en Lompoc (California) ha disputado 100 partidos en la máxima competición de fútbol estadounidense, con un total de 2 goles y 14 asistencias.

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. 🚨🔵🔴🇲🇽 #FCB



Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package. It’s done. pic.twitter.com/iA2JhMNRKn