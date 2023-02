Lío con el fichaje de Julián Araujo

El club azulgrana llegó a un acuerdo con el LA Galaxy por el mexicano, pero tendrá que pelear por su inscripción al llegar esta tarde por menos de un minuto A la salida de la Ciutat Esportiva, Mateu Alemany aseguró no saber nada del futbolista azteca

Lío gordo con el fichaje del mexicano Julián Araujo. El Barça había llegado a un acuerdo con el LA Galaxy de la MLS por el jugador, pero la inscripción del fichaje llegó tarde por menos de un minuto. En el club, al cierre de esta edición, creen que a lo largo del día de este miércoles se podrá resolver, pero ahora mismo está todo en el aire. El club acudirá a la FIFA para desatascar el tránsfer.

Galaxy y Barça habían (han) pactado un traspaso bastante complejo. Según explicó ‘Relevo’, el cuadro azulgrana paga ahora dos millones al club californiano por el 50% del pase del jugador. Y pagaría otros dos por hacerse con el 40% (Galaxy se queda con un 10% de la propiedad). Eso sí, el Barça puede echarse para atrás a final de temporada, por lo que vendría a ser como una cesión. Araujo es un futbolista joven con proyección para el filial azulgrana. Y aunque estará a las órdenes de Márquez, el defensa mexicano estará también a disposición de Xavi Hernández para el primer equipo, que necesitará un refuerzo para esa posición de lateral derecho tras la marcha de Bellerín al Sporting de Portugal.

PERLA DE LA MLS

El joven carrilero nacido en California lleva tres temporadas afianzado en el conjunto de Los Ángeles y estuvo en los planes de Tata Martino hasta el último momento para entrar en la lista de la tricolor para el Mundial de Qatar. A sus 21 años, Julián Araujo no conoce otro club que no sean los Galaxy, aunque se formó en una Barça Academy. Tras disputar dos encuentros con el filial dio el salto al primer equipo, con el que ya ha disputado 98 partidos en tres temporadas y ha sumado un total de un gol y 14 asistencias. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del Barça, que le tenía en mente ya en verano pasado, aunque finalmente no se produjo la operación.