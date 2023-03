La lesión de Pedri se complica

Pedri se pierde el clásico, los partidos de la selección y peligra incluso para el partido del Madrid de Copa del 5 de abril El jugador entrenó bien el jueves, pero este viernes ha notado malas sensaciones y tendrá que volver a ir despacio en la recuperación

El FC Barcelona ha recibido una mala noticia en el entrenamiento de este viernes en la Ciutat Esportiva. De forma inesperada, Pedri ha vuelto a notar molestias musculares y ha tenido que retirarse de la sesión tocado. El jugador no solo se perderá el clásico, sino que tampoco podrá participar en los partidos de la selección ante Noruega y Escocia y está en seria duda incluso para el partido de Copa ante el Madrid del 5 de abril.

Pedri se había ejercitado bien el jueves. Realizó casi todo el entrenamiento con normalidad. Sus sensaciones eran positivas. Sin embargo, este viernes ha llegado un inoportuno cambio de guión. El tinerfeño ha pisado el campo de entrenamiento y pronto ha notado que tenía un 'feeling' muy distinto. La pierna derecha no ha respondido como se esperaba y ha tenido que parar.

A falta de pruebas médicas más exactas, el bajón en el Barça fue fulminante. Pedri tendrá que volver a ir despacio en su puesta a punto. Durante el parón seguirá con el tratamiento específico y ya se le da por descartado para la vuelta el 1 de abril ante el Elche y es seria duda para la vuelta de la semfinal de la Copa del Rey del 5 de abril.

Golpe para Xavi

Un mazazo en toda regla ya que Xavi Hernández tenía la esperanza de contar con el tinerfeño. Por ello ya había entrado en la dinámica del grupo con el objetivo de que saliera de inicio y formar con la misma alineación de la Supercopa de España con el único cambio de Raphinha por el lesionado Dembélé.

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre la lesión de Pedri | FCB

El escenario ahora cambia de forma radical. No se correrá más con Pedri. Hasta que no esté al cien por cien no se le forzará lo más mínimo. Si no está a tope para la vuelta de la Copa del Rey, seguirá trabajando para ayudar en el tramo final de Liga y con la esperanza de que el equipo pase a la final de Copa del 6 de mayo para disputarla.

Opción Kessie

Xavi estaba trabajando con la fórmula de los cuatro centrocampistas y no parece que vaya a cambiarla. De esta manera, Kessie será quien entre en la alineación por Pedri y mantendrá a Gavi partiendo desde la banda izquierda.

Ferran Torres es la otra opción para un planteamiento más atrevido, situando a Gavi de interior, pero todo apunta a que Xavi preferirá poblar la medular para tener control y evitar las transiciones blancas.