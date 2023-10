"Incluso un chico de 16 años es conocido en el Barça"

El técnico ha hablado largo y tendido de cómo afronta su equipo el duelo más importante de la fase de grupos No ha tenido reparos en señalar que lo más importante es no conceder goles e intentar no dejar al Barça hacer su juego

En Oporto hay muchísima expectación por el duelo de este miércoles ante el Barça de Champions. Tras la derrota en 'O Clássico' ante el Benfica del pasado viernes, los 'Dragones' tienen más necesidad aún de lucirse ante su gente en un partido de alto voltaje. El liderato del Grupo H, en juego.

Conceiçao, técnico del Porto, ha hablado largo y tendido en zona mixta en la previa del partido de este miércoles: "Tengo un buzón lleno de mensajes pidiendo invitaciones, pero quería que me pidieran para los partidos más pequeños. Eso es lo que es, es un partido de Liga de Campeones entre equipos que dan visibilidad a sus países en Europa y el mundo", ha comentado el técnico.

Ha informado sobre el estado de Pepe. No llega: "Pepe no está disponible para mañana. En relación al Barcelona, sabemos que en cada momento del partido... Creo que es el equipo con más posesión de balón de España, en un campeonato donde muchos apuestan por eso".

LOS JOAOS

"¿Cancelo y Félix? Son dos internacionales portugueses, con mucha calidad, como veo a la mayoría de los jugadores del Barcelona, que tienen una calidad individual por encima de la media. Incluso el más joven, con 16 años (Lamine), es muy conocido", ha añadido.

Lamine Yamal | FCB

"Tenemos que aprovechar algunas de las debilidades del Barcelona. Entendemos que, por el equipo que somos y la forma en la que jugamos y abordamos estos partidos, hay detalles que son importantes. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Sufriremos contra el Barcelona, pero el Barcelona también sufrirá contra el FC Porto”, ha avisado Sergio.

"Trabajaremos para marcar goles. Xavi debe conocer nuestras fortalezas. Somos un equipo competitivo, tanto en las competiciones internas como en la Liga de Campeones. Y no es con Sérgio Conceição. La historia del Porto habla por sí sola", ha asegurado el exjugador del Porto, Lazio o Parma.