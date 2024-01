Jijantes desvela más audios del VAR: "parece poca cosa, está todo bien en el área, Munu.."

Minuto 62 del Rayo Vallecano-Barça. 1-1 en el marcador. Pase largo hacia Raphinha que busca rematar de volea. Su marcador, el uruguayo Pacha Espino le marca por detrás y trata de despejar en el balón pero en su intento golpea de manera indiscutible al delantero brasileño.

Munuera Montero no pita penalti y en el VAR ratifican su decisión. El periodista Gerard Romero ha desvelado en Jijantes el diálogo entre los dos árbitros, un diálogo que acaba descartando la señalización de una pena máxima que parece evidente.

Este es el diálogo exacto de la secuencia polémica. En el VAR está Jaime Latre y el árbitro es Munuera Montero.

VAR: "Hay que verlo eh, voy a mirarlo eh"

Árbitro: "Intenta rematar y ya está..."

VAR: "Sí"

Árbitro: "¿Hay contacto? ¿Puede haber contacto?"

VAR: "Pónmelo despacio"

Árbitro: "¿Puede haber contacto? Remata y fuera.."

VAR: "Para mí no es para llamar... La estoy mirando ehh, la estoy mirando..parece poca cosa pero la estoy mirando..Munu danos un poco de tiempo porfa... Pónmela otra vez, el balón viene de muy arriba... despacio... No le impacta de lleno...la quiero en dinámica y despacio.. Está todo bien. A ver, está todo bien en el área eh Munu, tienes que ver esta última falta..para mí es correcto no llamar..."

Revisando las imágenes de aquella jugada sorprende que se valore la jugada con esta afirmación: "No le impacta de lleno... está todo bien en el área...".