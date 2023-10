El Inter Miami piensa en Sergi Roberto

Tras quedarse fuera de los 'play off', la franquicia de David Beckham busca seguir reforzando el equipo El de Reus está muy ilusionado con su capitanía en el Barça y decidirá su futuro temporada a temporada

El adiós de Sergio Busquets y Jordi Alba este verano ha convertido a Sergi Roberto en el primer capitán del FC Barcelona. Todo un honor y una ilusión para un futbolista que ingresó en la cantera blaugrana en edad cadete y que cumple su decimoctava campaña como culer, las últimas 14 en el primer equipo.

El de Reus es una pieza importante en los esquemas de Xavi por su experiencia y su versatilidad. No ha alcanzado en este inicio de campaña el rol de titular, pero ya ha participado en seis de los once partidos que se llevan disputados, aportando minutos de calidad, como en Granada, donde anotó el gol que rescató un punto.

La visita del Athletic a Monjuïc de este sábado (21.00 horas) la verá desde la grada debido a una lesión en el sóleo, pero Sergi Roberto espera poder estar disponible para el clásico del próximo sábado 28, también en Montjuïc (16.15 horas).

El centrocampista está muy motivado con su nuevo papel en el equipo, aunque es inevitable que a sus 31 años se especule con su futuro. En este sentido, el parón por selecciones ha reactivado una opción que ya había estado en el aire cuando Leo Messi anunció su fichaje por el Inter Miami y posteriormente cuando Busquets y Alba se unieron al argentino.

Sergi Roberto zanjó entonces esos rumores de raíz, pero la temporada no ha sido todo lo buena que esperaba el Inter, que no ha logrado alcanzar los 'play off' por el título. Y su intención es seguir reforzándose.

Y una de los nombres que tiene en su agenda es el de Sergi Roberto. Las noticias que llegan desde Miami apuntan a que el Inter estaría barajando tentar al centrocampista del Barça para que se reúna con sus excompañeros. Una opción que el capitán blaugrana no contempla, por lo menos, de manera inmediata.

Sergi Roberto puede reencontrarse con Leo Messi en Inter Miami | VALENTÍ ENRICH

Orgulloso de ser el capitán del Barça

La posibilidad de capitanear el proyecto que está construyendo Xavi le ilusiona. No cierra la puerta a una aventura en la MLS en el futuro, pero el de Reus considera que aún tiene cuerda para rato y el pacto que llegó con el Barça es que decidirán año a año su continuidad.

La voluntad del centrocampista es la de seguir el mayor tiempo posible en el Barça. Prueba de ello es que aceptó un contrato de mínimos -es el más bajo de la plantilla- para ayudar al club a superar la difícil situación económica en la que se encuentra.

Si sigue sintiéndose útil y el club está contento con su rendimiento, Sergi Roberto no escuchará ofertas. Y hasta el momento se cumplen estas condiciones, hasta el punto de que el centrocampista tiene firmado un segundo año opcional a propuesta de la propia entidad blaugrana.

Eso sí, el capitán no quiere ser ninguna carga para el club de su vida y en el momento que considere que su rol en el equipo ya no es importante o el club le indica que no cuenta con sus servicios no será un problema.

La oferta del Inter tiene un último problema que invita a pensar que no tiene visos de convertirse en realidad. La franquicia de Miami ya tiene ocupadas las tres fichas más altas que permite la MLS con Messi, Busquets y Alba, por lo que el contrato que podría ofrecerle a Sergi Roberto no sería suficientemente atractivo como para cambiar Barcelona por Miami.