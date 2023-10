Sus Satánicas Majestades se 'pintarán' la lengua de blaugrana

Su primer concierto en España fue en Barcelona en 1976, pero les ha quedado pendiente tocar en el Camp Nou Fans del Arsenal, Tottenham, Brentford y West Bromwich Albion, los integrantes de la banda siempre han estado vinculados al fútbol

Aunque insistan año tras año, educadamente, en presentarse [Please allow me to introduce myself...] debido a su compasión por el diablo ['Sympathy for the Devil], los Rolling Stones no necesitan carta de bienvenida. La archiconocida banda de rock británica, lejos de bajarse de los escenarios, sigue al pie del cañón tras más de 60 años en activo. 18 años después de su último álbum, este viernes lanzarán 'Hackney Diamonds', el vigesimocuarto en estudio de su carrera.

Por este motivo, y debido a la alianza entre el FC Barcelona y Spotify, el reconocible logotipo de la banda de música aparecerá en la camiseta del conjunto culé durante el clásico liguero contra el Real Madrid del 28 de octubre. La lengua de los Stones la pintarán de blaugrana y no de negro, como en el famoso single de 1966 'Paint it, Black'.

Para Lluís Jordi 'Gay' Mercader, uno de los más importantes promotores musicales que permitió la llegada de los Stones a España, se trata de un "golpe de márketing brillante", asegura a SPORT, en el que destaca la "inteligencia de saber estar al día con 80 años" del grupo británico; además del 'savoir faire' del vicepresidente del área de márketing, Juli Guiu. El asilvestrado Mercader, que también fue manager de Steve Archibald, reconoce no saber conducir, que odia viajar, que ha estado once años sin pasaporte y que prefiere trabajar levantando el teléfono desde el sofá de casa. "A mi bola y con mucho morro", así define su 'modus operandis'

De Barcelona al mundo entero

La historia de los Rolling Stones con Barcelona viene de lejos. Con Mick Jagger a la cabeza, dieron el primer concierto en territorio español en 1976 en la capital catalana, concretamente, en la plaza de toros Monumental ante 11.000 personas. Aquel concierto se produjo apenas siete meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y situó al país en el panorama internacional.

Seis años después, se convirtieron en el primer grupo de rock en llenar un estadio de fútbol: fue el Vicente Calderón el 7 de julio (San Fermín) de 1982 con 60.000 espectadores. El mismo escenario que cuatro días antes daba acceso a la selección francesa de fútbol para las semifinales del Mundial de España 1982.

Concierto 'mundial' en 1982

Para muchos, el mejor concierto de Sus Satánicas Majestades. El aura que rodeaba a la cita rozaba la épica y llegó a estar a punto de cancelarse por las condiciones meteorológicas. El escenario estaba inundado y el decorado pendiendo de un hilo, pero los primeros acordes de 'Under my thumb' dieron inicio a un concierto que pasó a la historia y que se cerró con el clásico '(I Can’t Get No) Satisfaction'.

Curiosamente, aquel concierto tendría que haberse celebrado en el Estadi de Sarrià, pero los directivos del Espanyol consideraron que no sería buena idea que decenas de miles de personas pisasen el renovado césped dos días después de cerrar el grupo de la muerte de aquel Mundial, que emparejaba a Italia, Brasil y Argentina y que acabó coronando a los europeos con su tercer título. Un error de bulto que pudo haberle costado el cargo a Pablo Porta, el entonces presidente de la RFEF, uno de los máximos señalados de aquel desaguisado.

Pasión por el fútbol

De origen británico, los miembros de los Rolling Stones, evidentemente, llevan intrínseca la cultura futbolística. El vocalista Mick Jagger es un gran aficionado del Arsenal y suele aparecer por el Emirates Stadium. "Viene de familia, siempre hemos sido muy aficionados", explicó en una entrevista a FIFA con motivo del Mundial de Sudáfrica. La tradición se la ha transmitido a su hijo mayor, quien acude al estadio de los 'gunners' en cada partido. Además, también es muy habitual ver a Jagger por diferentes estadios cuando juega la selección inglesa.

Una de las fotografías más icónicas que mezclan el fútbol y la música (como también lo es la de Maradona con los integrantes de Queen) es la que unió a Mick Jagger con Pelé. Ambos coincidieron en 1977 en Nueva York, cuando el brasileño era jugador del Cosmos, entre bambalinas en el Giants Stadium.

Keith Richards jugó en las categorías inferiores del Brentford, por suerte, decidió apostar por la música hasta convertirse en uno de los guitarristas más emblemáticos de la historia. Ronnie Wood se ha declarado abiertamente fan del West Bromwich Albion y en 2013 estuvo presente en el Camp Nou para presenciar en directo la remontada del Barça contra el AC Milan (4-0), que le permitió acceder a los cuartos de final. Por último, el fallecido Charlie Watts siempre defendió los colores del Tottenham, aunque nunca pudo 'fichar' a Jagger, ferviente defensor del Arsenal.

El Camp Nou, pendiente

En total, los Rolling Stones han celebrado 24 conciertos en territorio español desde que se estrenaron en la capital catalana en 1976. Hay un empate a siete entre los albergados por Barcelona y Madrid. A excepción del estreno en la Monumental, el resto en estas dos ciudades han sido en estadios de fútbol: Estadi Olímpic Lluís Companys (1990, 1998, 2003, 2007 y 2017), Wanda Metropolitano (1982, 1990, 2003, 2007 y 2022) y Santiago Bernabéu (2014).

A ellos, también se les suma El Molinón (1995), San Mamés (2003), el Estadio Municipal Guillermo Amor de Benidorm (2003), el José Zorrilla (2006), Anoeta (2007) y el Estadio Municipal Santo Domingo de El Ejido (2007); sin olvidar los míticos celebrados en Wembley o en el Monumental de River Plate.

Sin embargo, el Camp Nou no ha acogido nunca un concierto de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. No por falta de voluntad, claro. De hecho, el mencionado Gay Mercader recuerda que se habló con Joan Laporta de unir los caminos, pero no acabaron de cruzarse. El presidente blaugrana estaba por la labor de dar luz verde, pero nunca se dieron las circunstancias. Ahora bien, 'Jan' ya ha hecho llegar a Mercader una invitación para presenciar en directo el próximo clásico en el Estadi Olímpic Lluís Companys.