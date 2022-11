Iniesta: "Veo difícil que Messi vuelva al Barça"

El centrocampista habló en una entrevista con AS sobre el posible regreso del astro argentino y la actualidad del club azulgrana "Caer en la Champions es una decepción, no un fracaso"

El futuro de Leo Messi es una de las grandes incógnitas a resolver en los próximos meses. ¿Miami? ¿Renovación con el PSG? ¿Regreso al Barça? Esta última opción no la ve clara Andrés Iniesta, que habló en una entrevista con AS desde Japón sobre la posibilidad de que el argentino haga un último baile en Barcelona así como de la actualidad del club azulgrana, entre otros.

"Veo difícil que Messi vuelva al Barça", decía contundentemente el de Fuentealbilla, "pero no soy Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro; más que gustarme a mí le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión".

La situación deportiva

"Desde que entró Xavi la evolución ha sido muy positiva y la plantilla actual es súper completa en todas las líneas, pero hay cosas que pasan y la Champions se decide por detalles. Podría haber ganado algún partido al Bayern y al Inter, pero no ocurrió".

"Hablar de fracaso es relativo, a mí no me gusta esta palabra, porque se ha intentado con todas las fuerzas. Es una decepción y mucho más sumándola a todas las que han llegado en los últimos años".

"No sé por qué ha pasado esto en los últimos años, pero es evidente que algunas cosas que no se están haciendo bien o no lo suficiente como para cambiar esa dinámica. Yo también he sufrido reveses duros, el último de ellos en Roma. Esos detalles de los que hablo y que deciden eliminatorias y partidos no hemos sabido manejarlos. La sensación es que falta ese paso necesario para cruzar la frontera en la que nos estamos quedando últimamente".

Los abucheos a Piqué y Busquets

"Es algo que no agrada y no gusta a nadie, más allá de que sean compañeros o amigos. Que tu afición de pite no es agradable pero sabemos que el Barça es un club muy exigente y particular. Son situaciones que han ocurrido durante la historia con grandes jugadores y la gente expresa lo que siente en ese momento. Tanto Busi como Geri están en el Barça porque siguen teniendo la capacidad de rendir, eso es así. A todos nos gustaría que esto no ocurriera, incluso a los que pitan, porque si lo hacen es por el nivel de exigencia del club".

El Barça, ¿favorito para ganar la Liga?

"Queda mucho todavía y un Mundial en medio. Ambos lo pelearán hasta el final...".

"¿Al 50%? Yo siempre le pongo un poco más al Barça porque el corazón tira pero también hay equipos que están muy fuertes y darán guerra como el Betis o la Real Sociedad".