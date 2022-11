El Barça mira de reojo a Arteta

La apuesta clara de presente y futuro es Xavi, pero en el club valoran mucho el trabajo del técnico del Arsenal Se formó en el Barça y ha aprendido como entrenador junto a Pep Guardiola

No es para ahora ni mucho menos porque la apuesta clara del club es y será Xavi Hernández. Pero en el club blaugrana está llamando la atención el trabajo que está realizando Mikel Arteta en el Arsenal, un club con la vitola de perdedor en los últimos años y que ahora está compitiéndole la Champions al Manchester City.

Arteta jugó en las categorías inferiores del Barça, por lo que conoce la casa y se ha formado como técnico junto a Pep Guardiola durante varios años hasta dar el salto definitivo como primer entrenador. No hay duda que reúne todos los condicionantes para que, en el futuro, sea un firme candidato al banquillo blaugrana.

De Arteta no solo gusta el fútbol de su Arsenal sino también su gestión de vestuario: no dudó en mantener un pulso con su estrella Aubameyang hasta que lo mandó fuera del club. Y encima, la relación de su entorno tanto con Mateu Alemany como con Jordi Cruyff es muy cercana. Arteta está bien dónde está y no se va a mover de ahí y el plan es que Xavi esté muchos años en el Barça, pero en el club tienen bien apuntado su nombre para el futuro. Por méritos propios.