En Inglaterra dan por hecho el acuerdo entre Firmino y el Barça

El delantero brasileño habría dado el 'sí' para convertirse en blaugrana a partir de la próxima temporada Llegaría a coste cero, como agente libre, tras finalizar su contrato con el Liverpool, donde ha jugado los últimos ocho cursos

Roberto Firmino ha llegado a un acuerdo para firmar por el FC Barcelona a partir de la próxima temporada, una vez finalice su vinculación contractual con el Liverpool este mes de junio; según informa el rotativo británico 'Daily Mail'. El Barça, así, reforzaría su ataque con una incorporación a coste cero, dado que el brasileño llegaría como agente libre.

El club blaugrana necesita gol y su prioridad es fichar a Vitor Roque, aunque podría abrir las puertas a jugadores a coste cero como Firmino o Aubameyang si la puja por el brasileño sale muy cara. Si apuestan por un delantero más veterano, el gabonés tendría todos los números, eso sí, siempre que salga gratis.

De esta manera, Firmino pondría punto y final a ocho temporadas en Anfield, llegando a formar parte de una de las mejores delanteras del siglo XXI, junto a Sadio Mané y Mohamed Salah. El equipo dirigido por Jurgen Klopp alzó la Champions en 2019 y la Premier League en 2020. En las oficinas del equipo inglés esperaban recibir luz verde a la renovación del delantero, pero se han topado con la negativa a seguir siendo 'red'.

A sus 31 años, esta temporada se ha vestido de corto en 33 ocasiones, llegando a ver puerta once veces y habiendo repartido cinco asistencias. Sin embargo, su rol de indiscutible en el equipo ya no es el mismo y no completa un partido desde octubre.