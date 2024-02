El incendio vivido, 'gasolina' extra para Frenkie de Jong

Frenkie de Jong lo ha jugado absolutamente todo en lo que va de 2024. Siguiendo la política de rotaciones de Xavi Hernández, que cuando un jugador acumula cierta carga busca poder darle un descanso, lo normal sería imaginar al neerlandés como suplente este sábado ante el Getafe. Sin embargo, el ex del Ajax encuentra en todo el ruido extradeportivo de los úlitmos días 'gasolina' extra para seguir ayudando al equipo sobre el césped.

En tan solo un mes y medio, Frenkie ha sumado el cien por cien de los minutos del Barça en los 13 encuentros disputados. En total, 1.200 minutos que suponen 20 horas de juego. Una auténtica barbaridad. Ni un solo cambio, ni un solo respiro. Han sido siete encuentros de Liga, tres de Copa del Rey, dos de Supercopa de España y uno de Champions League.

Al ex del Ajax se le vio a un gran nivel físico en Nápoles. De hecho, en los últimos 20 minutos, cuando el equipo cedió terreno, fue Frenkie quien más despliegue ofreció. Tanto con balón a la hora de ofrecerse como sin el cuero en tareas de contención. Y eso que jugaba penalizado por la tarjeta amarilla que vio en los primeros compases del encuentro.

Sin Gavi, lesionado, y virtualmente sin Oriol Romeu, que ya no cuenta para Xavi como titular, las opciones en el centro del campo se han reducido. Eso sí, la nueva posición de Christensen lo compensa en cierta medida. Pero en lo que va de año Frenkie ha sido innegociable, no tanto por ser un jugador con gran capacidad aeróbica, sino también porque el cuerpo técnico ha 'mimado' a Pedri y también a un Gündogan que ha tenido varios descansos.

No piensa en parar

De cara al envite de este sábado contra el Getafe, está por ver qué decidirá Xavi. Habrá seguro algunos cambios en el once, y la lógica dice que si hay alguna rotación en la medular sea Frenkie quien pueda descansar. Sin embargo, fuentes del vestuario azulgrana aseguran que el 'incendio' de los últimos días sirve a De Jong como 'gasolina' extra en su deseo de hablar en el campo y seguir ayudando al equipo. Habrá que ver qué pesa más.

Los compañeros de Frenkie le ven más enérgico que nunca tras los rumores sobre su situación, que desembocaron en su contundente rueda de prensa en la previa del Nápoles-Barça. El hecho de haber estado -o seguir estándolo- en el foco provocan que el ex del Ajax se vea aún con más fuerza para seguir acumulando minutos, a pesar de que teniendo en cuenta el 'tute' que lleva encima quizá este sábado sería una buena ocasión para que tuviera un más que merecido descanso. Este viernes, cuando jugador y cuerpo técnico intercambien sensaciones, será seguramente cuando se decida si el '21' formará o no parte del once titular.