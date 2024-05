Guiño de Messi y Serrat a SPORT

Leo Messi y Joan Manuel Serrat, dos barcelonistas universales que han relanzado al FC Barcelona a nivel global, el futbolista con su brillante juego y elevada efectividad, y el cantautor con su militancia revelada en los conciertos por todos los rincones del mundo, desean todo lo mejor a SPORT en el 45º aniversario (1979-2024).

Con el fuera de serie argentino, desde 2023 en las filas del Inter Miami, el Barça vivió una época histórica, jamás vivida en la entidad: dos tripletes (Liga, Copa y Champions League) en 2009 y 2015, un sextete (2009) y una producción de goles fuera de toda lógica. SPORT vivió todos esos momentos inolvidables por el barcelonismo y los contó a su público con todo lujo de detalles y con las mejores imágenes. Y publicó la primera biografía del astro en un libro que fue de culto.

Messi, desde Estados Unidos, se sumó al aniversario que afronta SPORT y mandó un mensaje de ánimo y felicitación a todas las personas que trabajan en las distintas plataformas del periódico: “¡Hola SPORT! Quería mandarles este mensaje y quería felicitar a toda la gente de Sport y a sus lectores por estos 45 años y darles un abrazo muy grande. Espero que esté todo bien por ahí y nos vemos pronto. Os deseo lo mejor”.

A título individual, el paso de Messi por las filas del FC Barcelona se antoja como un hecho irrepetible salvo milagro. El argentino, sin discusión alguna, es uno de los jugadores más importante e influyentes en la historia del FC Barcelona y a los datos hay que remitirse: fue el autor de 672 goles y repartió 296 asistencias en 778 partidos oficiales (el que más veces ha defendido la elástica azulgrana). También fue el jugador con más títulos ganados con el Barça: 35 en las 17 temporadas, desde la 2004-05 a la 2020-21, las últimas como capitán del equipo.

Entrando más en detalle, las estadísticas de Messi nunca dejarán de sorprender: marcó 394 goles en el Camp Nou (en 381 partidos), encadenó 30 partidos en el Estadi sin conocer la derrota (28 victorias y 2 empates) y se convirtió en un azote para el Real Madrid, equipo al que marcó en 26 ocasiones para convertirse en el máximo goleador en la historia del clásico.

“Nací del Barça”

Joan Manuel Serrat, por su parte, es otro barcelonista insobornable. Desde pequeño, su padre le inculcó la pasión por el fútbol. Su gran ídolo fue Ladislao Kubala, sin olvidar a jugadores como Joan Segarra, el Gran Capitán, Ferran Olivella o Josep Maria Fusté. El ‘Noi del Poble Sec’ siempre ha mantenido que “nací del Barça” y, en cualquier escenario en el que ha actuado, ha proclamado su barcelonismo. Y cuando coincidía una de sus actuaciones con un partido de su equipo, lo primer que hacía cuando bajaba el telón era interesarse por el resultado. En Catalunya se informaba con SPORT.

El cantautor catalán mandó este emotivo mensaje con motivo de nuestro aniversario: “Cada vez, desde hace 45 años, y cada día, pasaba por delante del quiosco y le decía al quiosquero: “¡Dame la biblia!”. Me la pasaba, me la ponía debajo del brazo y me iba a desayunar. Sport ha sido mi hoja, no la hoja dominical, sino la hoja cotidiana con la que he comido unos extraordinarios bocadillos de embutido y con ella he tenido una información, evidentemente, muy aproximada a mi sentimiento durante muchos años. Gracias a todos los que habéis hecho posible Sport desde entonces, gracias a todos los que lo siguen haciendo posible ahora y, venga, adelante. ¡Visca el Barça!”.

Serrat es hincha del Barça desde pequeño y siempre que ha podido ha estado al lado de los jugadores y la entidad. En una ocasión aseguró que “lo más grande es la unión entrañable y afectiva que mantiene con su pueblo”.

El cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y guitarrista, ha demostrado con hechos su barcelonismo. Uno de los más destacados, interpretar el Cant del Barça en el acto inaugural del Centenario de la entidad azulgrana, el 28 de noviembre de 1998 desde el centro del Camp Nou, antes de un partido de Liga contra el Atlético de Madrid.

El 1 de noviembre de 1972 disfrutó de un privilegio al alcance de muy pocos: defender la camiseta barcelonista, y como delantero centro, en un partido entre exjugadores del FC Barcelona y del Real Madrid celebrado en el coliseo azulgrana e impulsado por Radio Nacional de España con fines benéficos. Ese día cumplió uno de sus sueños: jugar al lado de Ladislao Kubala. Una lesión en el entrenamiento del día anterior lo privó de jugar al cien por cien, pero Serrat se sintió futbolista, y futbolista del Barça, por unos minutos. Otras acciones del cantautor para con el conjunto de sus amores fue dedicar una canción al equipo de las Cinc Copes (1980) y a Kubala (1989).