Iñaki Peña también 'juega' el Zamora

Iñaki Peña no está en la lista de candidatos para hacerse con el Trofeo Zamora, pero en función de lo que ocurra en su desenlace, el meta alicantino tendrá más o menos minutos en el último partido de Liga, la intrascendente visita este domingo (21.00 horas) al Sánchez Pizjuán de Sevilla.

En condiciones normales, Iñaki sería el meta azulgrana en el feudo sevillista, pero las opciones de Ter Stegen de revalidar el título como portero de la Liga con menos goles encajados pasan porque el alemán cumpla 28 encuentros y ahora suma 27. Así son los requisitos para optar al galardón.

Una situación que ya le ocurrió al alicantino la pasada campaña, pues en aquel momento, Ter Stegen sí había alcanzado el mínimo de encuentros jugados, pero necesitaba mejorar sus promedios. Lo consiguió y conquistó su primer Zamora.

Ya le influyó la temporada pasada

El Barça se proclamó campeón de Liga en el RCDE Stadium, a 4 jornadas para el final. Las podía haber jugado todas Iñaki de no haber tenido el de Mönchedgladbach el reto del Zamora. Ter Stegen jugó los 90 minutos contra la Real Sociedad en el Spotify Camp Nou (1-3), la primera parte en Valladolid (3-1), de nuevo todo el partido en la visita del Mallorca (3-0) y 65 minutos en Balaídos (2-0). Así que el balance de Iñaki Peña fue de 80 minutos sobre 360 posibles.

El alicantino esta campaña ha tenido la oportunidad de jugar 17 encuentros (10 de Liga), los que se perdió Ter Stegen por la lesión en la espalda que le obligó a pasar por el quirófano. Y a buen seguro que podrá disponer de minutos en Sevilla. La pregunta es: ¿cuántos?

FC Barcelona - Atlético de Madrid | Las paradas de Iñaki Peña

Todo depende de si el día anterior, el sábado a las 18.30 horas, Unai Simón deja o no el Zamora visto para sentencia. El meta del Athletic debe jugar un mínimo de 60 minutos y no encajar en Vallecas para conseguirlo. No jugar sería arriesgado, porque entonces dependería del desempeño de Ter Stegen en Sevilla.

Unai Simón, el primero en jugar

Si Unai Simón no recibe goles en el feudo del Rayo Vallecano, conquistará el trofeo y dejará sin opciones a Ter Stegen. Lo más lógico entonces sería ver a Iñaki Peña de inicio en el Sánchez Pizjuán. Pero si el meta del Athletic no juega o encaja, el Zamora seguirá abierto y Marc-André será quien arranque bajo palos en Sevilla.

Iñaki Peña y Ter Stegen, en un entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

Y a partir de aquí, Ter Stegen deberá defender la meta azulgrana el mínimo imprescindible de 60 minutos y tomar Iñaki el relevo en la última media hora. Eso, si no recibe goles. Si encaja, Iñaki Peña podría entrar antes al césped, a la que ya no tuviera opciones el alemán, o esperar igualmente a que pase la hora pactada.

Iñaki Peña ya está acostumbrado a vivir bajo la sombra de Ter Stegen. Una situación que no le incomoda, pues el alicantino ha dado el visto bueno a una continuidad que también es pretendida por el club.