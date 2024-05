¿Qué necesita Ter Stegen para ganar el Zamora?

Marc-André ter Stegen todavía tiene posibilidades de ganar el Trofeo Zamora por segunda temporada consecutiva. El portero alemán mantuvo su portería imbatida una vez más, gracias a sus excelentes paradas. Isi, Álvaro García y Camello tuvieron oportunidades, pero todos se encontraron con el guardameta azulgrana.

Para ganar el Zamora, Ter Stegen deberá jugar en Sevilla. Si no encaja goles, habrá recibido 26 goles en 28 partidos, con una media de 0,93 goles por partido.

Unai Simón, quien lidera actualmente la clasificación, no jugó con el Athletic, pero deberá participar en la última jornada para no perder el Zamora. Hasta ahora, ha recibido 33 goles en 35 partidos, con una media de 0,94 goles por partido. Si no juega y Ter Stegen no encaja, el portero vasco perdería el liderazgo frente al alemán.

El tercero en la contienda es el portero de la Real Sociedad, Remiro. Ha recibido 34 goles en 35 partidos, con una media de 0,97 goles por partido. Sus opciones dependen de que tanto Ter Stegen como Unai encajen goles en la última jornada.