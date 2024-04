La estrategia de Xavi para frenar al PSG

Llega la parte más importante de la temporada y el objetivo del Barça es tener el máximo múmero de futbolistas disponibles. De Jong y Pedri se lesionaron ante el Athletic hace algo más de un mes, y fueron baja en la vuelta ante el Nápoles.

Todavía no tienen el alta médica y llegan sin rodaje, ya que ninguno de los dos ha vuelto a jugar desde San Mamés. Sin embargo, ambos han sido convocados por Xavi para el partido en el Parque de los Príncipes. "Todos los que han viajado, salvo sorpresa, estarán disponibles", ha explicado el técnico culé en rueda de prensa.

Xavi confía en poder alinear, almenos, a Frenkie de Jong, cuya lesión está en el tobillo y es menos grave que la de Pedri, muscular. El neerlandés ya ha entrenado con normalidad con el grupo durante la semana.

Andreas Christensen es la otra duda de Xavi en el centro del campo. Su reconversión como pivote ha mejorado al Barça en lo defensivo, pero parece que todavía no está recuperado al 100% de las molestias en el tendón de Aquiles.

Xavi no hará marcaje individual a Mbappé

Kylian Mbappé es la gran estrella de la eliminatoria y probablemente de la competición. Partiendo desde banda izquierda, es el arma más poderosa de Luis Enrique para vencer al Barça.

El marcaje individual es uno de los recursos más utilizados para intentar frenar a los grandes futbolistas. Sin embargo, Xavi ha descartado totalmente esta práctica en rueda de prensa. "¿Hacer un marcaje individual a Mbappé? No me gusta. No lo he hecho nunca" ha declarado el entrenador azulgrana.

El técnico de Terrassa sí ha hecho hincapié en cubrirle bien, estar más atento a las vigilancias y tener superioridad numérica, destacando varios jugadores del conjunto parisino. "Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Vitinha... y toda la plantilla. Tenemos que estar brillantes en las vigilancias", ha comentado Xavi.

Koundé también ha sido preguntado sobre cómo parar al delantero francés. "No sé si voy a tener que marcarle. Es un jugador diferencial. Pero el PSG es más que un jugador", ha explicado el defensor culé.