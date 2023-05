¿Habrá pasillo del Espanyol al Barça?

En caso de que el Real Madrid ‘pinche’ contra el Getafe y que el Atlético no gane alguno de los partidos contra Cádiz y Elche, el conjunto blaugrana será campeón de Liga antes del derbi En ese hipotético escenario, la entidad perica deberá decidir si felicita a los culés delante de la afición blanquiazul

El FC Barcelona ya sabe que, en caso de que se proclame campeón de la Liga la próxima jornada, no podrá levantar el título en el RCDE Stadium. La normativa de la Federación Española de Fútbol solo contempla la posibilidad de entregar el trofeo de manera anticipada al equipo ganador en su estadio, por lo que los culés deberán esperar como mínimo a la visita de la Real Sociedad al Spotify Camp Nou el fin de semana del 19 y el 20 de mayo para colocar el trofeo en las vitrinas de su museo.

El hecho de que los de Xavi Hernández puedan certificar el campeonato matemáticamente antes del derbi contra el Espanyol, sin embargo, ha generado debate en los entornos barcelonistas y pericos. En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que el Barça cante el alirón –esto es, que el Real Madrid ‘pinche’ contra el Getafe y que el Atlético no gane alguno de los partidos contra Cádiz y Elche–, ¿habrá pasillo? La respuesta a esta pregunta solo la tienen los dirigentes de la entidad blanquiazul.

Por un lado, cabe recordar que en la jornada 37 de la Liga 2012/13, el Espanyol no tuvo ningún problema en hacerlo. El FC Barcelona de Tito Vilanova se había proclamado campeón dos jornadas antes, precisamente gracias a un empate del Real Madrid contra los pericos en Cornellá (1-1), y los futbolistas blanquiazules felicitaron a los azulgranas.

De homenaje a humillación

Por el otro, también es cierto que la delicada situación deportiva que atraviesa el Espanyol, en posiciones de descenso a Segunda, no ‘invita’ a pensar en este tipo de protocolos. En los últimos años, además, el pasillo ha pasado de ser considerado un homenaje al campeón a ser visto como una ‘humillación’ al equipo que lo realiza, especialmente si se lo hace al rival ciudadano. El cambio en esta concepción ha jugado un papel importante en este tipo de debates.

Por último, es importante remarcar también que las relaciones institucionales entre FC Barcelona y RCD Espanyol no pasan por su mejor momento. En el derbi de la primera vuelta de la Liga, el club azulgrana prohibió la entrada con simbología perica en el Spotify Camp Nou. Esta decisión no gustó nada en la entidad blanquiazul, que ya ha avisado que “de forma recíproca, y como se informó en su día, no se permitirá el acceso al RCDE Stadium a aficionados del FC Barcelona que luzcan simbología del equipo visitante: emblemas, bufandas, camisetas o cualquier elemento con colores del equipo rival”.