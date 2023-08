El talento brasileño del Barça de fútbol sala valora la llegada de su compatriota: "Espero que en el Barça haga muy buen trabajo" "Para mí es un honor. Me han elegido los mismos rivales y también mis compañeros", señala sobre su elección como 'jugador del año'

Jean Pierre Guisel Costa, más conocido deportivamente como 'Pito', fue proclamado MVP de la temporada pasada. El pívot del Barça, de 31 años, se encuentra de pretemporada con el Barça en Encamp (Principado de Andorra).

En una entrevista para la Agencia EFE habla de la temporada, de los objetivos, de sus ganas de renovar el contrato que le finaliza el 30 de junio y también de Vitor Roque, el flamante fichaje del equipo de fútbol blaugrana.

El jugador brasileño de Chapecó espera seguir celebrando títulos como culé.

Pregunta (P): El Barça de futbol tiene a Raphinha y en breve se le unirá un tal Vitor Roque. ¿Cómo buen brasileño lo conoce?

Respuesta (R): Yo conozco de mirar los partidos del Paranaense, pero sinceramente aún no hable con Raphinha ni tampoco, lógicamente, con Vitor Roque porque el fútbol es muy distante con el fútbol sala. Eso sí, todos hablan muy bien de Vitor Roque y espero que cuando llegue aquí al Barça haga muy buen trabajo.

Pregunta (P): ¿Eres 'futbolero'?

Respuesta (R): La verdad que muy poco. Antes seguía un poco más, pero con el cambio de horario en España es más complicado. La verdad, no soy tan aficionado aunque lo intento seguir.

P: ¿Qué tienen el fútbol y el fútbol sala brasileño que salen jugadores con tanto talento cada dos por tres?

R: Brasil es un país de fútbol. Todos los niños cuando nacen lo hacen con una pelotita en el brazo. En Brasil salen muchos jugadores es así y tiene mucha mística deportiva.

P: MVP de la temporada pasada y reconocido por la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala como el mejor jugador del año. ¿Qué supone para usted?

R: Para mí es un honor. Me han elegido los mismos rivales y también mis compañeros. Esto da más motivación para seguir trabajando y lograr los objetivos que el equipo se marca.

P: ¿Se lo esperaba después de una temporada con un poco de irregularidad a nivel personal?

R: La verdad es que empece muy bien, pero luego tuve algunas lesiones y reconozco que ahí me costó un poquito. Eso sí, en los 'play-off' me sentí muy bien y ahí sí que di mi mejor versión y salieron las cosas bastante bien.

P: Sin lugar a dudas debe ser gratificante ya que el nivel en la LNFS es muy alto...

R: Y tanto. Los mejores jugadores o casi todos están aquí en España. Entonces ser nombrado con este premio me llena de orgullo.

P: Además recoge el relevo de un compañero suyo que vuelve a pasar por un mal momento, Sergio Lozano...

R: Que siga este premio aquí en Barcelona [sonríe]. Esto querrá decir que las cosas salen muy bien. Y Sergio Lozano está bien. El miércoles antes de venir hacía Encamp hablamos con él y nos dijo que tenía muy buenas sensaciones. Espero que en breve este con nosotros.

Pito está siendo la gran estrella de la final | VALENTÍ ENRICH

P: El año pasado se escapó la Champions. ¿En su cabeza está sacarse esa espina?

R: Nos faltó la Champions la temporada pasada y es cierto que el primer partido de la eliminatoria nos costó un poco y luego pasó lo que pasó, que no nos clasificamos al final por goles. Y está temporada tendremos que estar enchufados todos los partidos y esa será la clave para volver a ganar la Champions.

P: Esta temporada un único fichaje... Erick Mendonça, que viene del Sporting Lisboa, y además lo conocéis bien. ¿Qué espera que aporte el portugués?

R: Cuando jugaba contra él era una auténtica bestia. Nos defendía a mí y a Ferrao y físicamente es muy fuerte. Y si hace esto mismo aquí, seguro, que nos aportará mucho. Nos aportará un nivel competitivo muy alto y subirá también la intensidad del equipo. En muchos partidos importantes nos hará falta.

P: Sólo se han ido Marcenio y Carlos Ortiz, es decir, se mantiene buena parte del bloque de la temporada pasada. ¿Eso es la mejor noticia?

R: Para nosotros no puede ser mejor noticia. Estamos todos unidos y nos conocemos bastante bien. Confío bastante en que las cosas saldrán muy bien está temporada.

P: Esta será su tercera temporada... ¿Qué balance hace de estos años?

R: Dos años muy buenos con ocho títulos. Para mí es muy gratificante y es un camino que se me está dando bien. Ojala siga así esta temporada.

P: ¿Qué objetivos tiene para este tercer año?

R: Más títulos, aunque mi objetivo principal y también del equipo es la Champions. Vamos a estar 100% metidos para lograrlo.

P: El Anderlecht, el Luxol St. Andrews i el Loznica-Grad. Estos son los rivales de la 'Main Round' de la Champions. ¿Cómo ve las opciones del Barça?

R: Será muy duro. Todos los equipos se están reforzando bastante bien. No hay rivales flojos y tendremos que estar 100% metidos. El toque de atención del curso pasado nos sirve. Ya lo hemos hablado...

P: Se habla mucho del recorte que están teniendo las secciones del Barça. ¿Os han llegado a vosotros?

R: Yo aún no sé nada. No renové aún mi contrato y a ver, cuando me toque renovar ya lo diré. Espero que la noticia de la renovación llegue pronto. Sea como sea, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y con los recortes que puedan haber no tenemos nada que hacer. Sólo tenemos que pensar en jugar y de lo otro ya se dedican los que saben.

P: Se le acaba el contrato al final de está temporada. ¿Quiere seguir?

R: De momento no se ha hablado de la renovación por este tema de los recortes. A ver qué va a pasar. Yo espero seguir porque este es el mejor club del mundo y lo tengo que aprovechar al máximo.