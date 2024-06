Javi Guerra, a la expectativa

Deco, director deportivo del Barça, se reunió a mediados del mes de mayo con Javier Garrido, agente de Iñaki Peña. Lo hizo en las oficinas del club blaugrana y en el encuentro se habló del futuro del portero valenciano. Ambas partes salieron satisfechas porque el club cuenta con él y el guardameta también se siente cómodo como alternativa a Ter Stegen. El verano es largo, pero la intención es seguir juntos.

Durante aquella reunión, sin embargo, también apareció el nombre de Javi Guerra, centrocampista del Valencia cuyo nombre aparece en la agenda de la secretaría técnica como posible refuerzo. Deco preguntó directamente por su situación y, aunque no se fue mucho más allá porque el Barça sigue atado de pies y manos, el director deportivo mostró su interés real en el futbolista y así lo expuso a su representante.

El valencianista, de 21 años cumplidos en mayo, no solo gusta al conjunto blaugrana y ha despertado el interés de varios clubs importantes. Desde Valencia aseguran que su precio de salida rondaría una cifra alrededor de los 25 millones de euros, aunque, por el momento, el Barça no ha dado ningún otro paso que acerque al jugador a la plantilla que dirigirá Hansi Flick. En este momento, más allá de las circunstancias económicas, las prioridades son otras.

La puerta sigue abierta

De hecho, su agente se reunió recientemente con los responsables deportivos del Valencia, pero el futuro de Javi Guerra no estuvo encima de la mesa. Su agencia, Wakai, tiene como clientes a varios jugadores valencianistas y el motivo del encuentro fue otro. De hecho, desde la visita a las oficinas del Barça no ha vuelto a haber ningún otro contacto entre las dos partes. No es un nombre que Deco haya olvidado y ni mucho menos descartado, pero todo dependerá de cómo evolucione el mercado de fichajes de verano. En todo caso, la puerta de Javi Guerra sigue abierta...