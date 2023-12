Gündogan: "Guardiola y Xavi hablan el mismo fútbol"

El centrocampista alemán considera que el fútbol de hoy se ha vuelto "superficial" "Compartir mi vida en Instagram no es mi estilo"

Ilkay Gündogan, centrocampista del Barça, concedió una entrevista a 'France Football' en la que repasó su trayectoria y habló tanto de cuestiones deportivas como de otras más personales. El ex del Manchester City dejó interesantes reflexiones acerca del fútbol de hoy en día, al que considera "superficial".

Estas son algunas de las respuestas más interesantes del centrocampista teutón:

Vida privada: "No soy muy activo en redes sociales. Compartir mi vida privada en Instagram no es mi estilo. A muchos les gustaría que lo hiciera más a menudo, pero no sería yo. No le doy importancia. Quiero que se me vea como un jugador de fútbol y me concentro en mi trabajo".

Grave lesión: "A los 22 años estuve de baja 14 meses a causa de una lesión en la espalda. Vi seriamente mi carrera amenazada. Jugaba con mucho dolor, parecía que tuviera 90 años. Tenía dolor al ponerme los pantalones, los calcetines, cuando me iba a la cama. Me puse inyecciones pero nada funcionaba, llegó un momento en el que no sabía en quién podía ya confiar. Temí por mi carrera".

Fútbol de hoy: "No me gusta que el fútbol de hoy se haya convertido en superficial. Ya no se miran los partidos detalladamente. No se miran las tácticas o trabajos hechos por jugadores que no son tan visibles para la gente. Solo se miran resúmenes, resultados, redes sociales... y a partir de eso se juzga".

Xavi: "Tiene muchas similitudes con Guardiola. Se han formado en el mismo sitio, tienen la misma educación futbolística y conocen las mismas exigencias. Hablan el mismo fútbol. Pero tengo hambre y aún quiero aprender. En el Barça aún debemos crecer. Tenemos camino por recorrer, pero es un gran proyecto".

Objetivo personal: "Quiero seguir jugando al más alto nivel por algunos años, ya que me siento muy bien. Fui a Barcelona para asumir un nuevo desafío y probarme en un gran club. Pero no me quiero fijar objetivos concretos de tener que ganar 'este, este y este título'. Hay que esforzarse y jugar de la mejor forma posible. Después, las victorias llegarán".