Gundogan y los centrocampistas deseados, muy caros para el Barça

El club ha tocado a varios jugadores, pero sus demandas son estratosféricas Zubimendi y Bernardo Silva, hoy por hoy, no son fichables por el traspaso

La planificación deportiva suele ser cambiante. Lo que a principios de temporada podía ser una necesidad imperiosa, con el tiempo puede convertirse en absolutamente descartable. Y eso le ha pasado al Barça con el centro del campo por motivos deportivos y, sobre todo, económicos. El área deportiva se ha pasado estos últimos meses buscando un posible recambio para Busquets, pero el mercado no ofrece soluciones viables en estos momentos.

Ni firmando apuestas, ni fichando futbolistas a coste cero. Todo lo que podía convencer está por las nubes y es inalcanzable para el Barça, por lo que Xavi y la secretaría técnica entiende que lo mejor es apostar por la continuidad del capitán...siempre que acepte una ficha baja.

Las negociaciones iniciadas por el Barça con centrocampistas han sido muchas y variadas. Jordi y Cruyff y Xavi siempre se decantaron por Zubimendi, un futbolista con ficha asumible pero con un traspaso que la directiva ni quiere ni puede asumir. Era y es el futbolista deseado, pero ese deseo deberá esperar a tiempos mejores en los que el club blaugrana pueda afrontar operaciones de este tipo.

El director de fútbol, Mateu Alemany, siempre había priorizado atar a un futbolista libre de contrato. Pero este coste cero también significa asumir fichas astronómicas y con el límite salarial superado, estos fichajes también se asumen como una quimera. Se intentó con Kanté (Chelsea), pero pedía tres años garantizados a unas cifras casi irracionales y, últimamente, se ha sopesado la opción de Gundogan, un futbolista que está escuchando ofertas sin descartar renovar con el City.

Con Gundogan se han dado algunas reuniones, pero en el Barça no están dispuestos a llegar a las cifras que pide el exjugador del Borussia Dortmund. Nadie duda de su calidad, ni que sería, tal vez, el centrocampista que más podría adaptarse al juego blaugrana, pero cuando no se puede no se puede. Y este verano, las renuncias comienzan por el mediocentro.

Caso a parte es el de Bernardo Silva. En el cuerpo técnico se arrepienten de no haber ido a por él el verano pasado con dinero de por medio. Se apostó por otras posiciones y se le descartó cuando el viento soplaba a favor. Ahora, es un jugador absolutamente fichable y más barato que en el verano anterior, pero ni así será posible acometer la operación salvo que el Barça se ponga a vender jugadores este verano. Todos rezan para que Busquets dé el OK y se llegue a un acuerdo que servirá para aplazar la gran decisión de fichar a un centrocampista de primer nivel un año más. Una decisión que ya será inaplazable.