Guardiola: "Ojalá podamos despedir a Messi en el Barça como se merece, es el mejor de todos los tiempos"

En una entrevista en 'ESPN', Pep Guardiola ha repasado el paso de Leo Messi por el Barça y su posible despedida como jugador azulgrana Sobre la vuelta del argentino, el entrenador catalán ha declarado que "sé que Laporta lo va a intentar hacer y Leo también"

El Manchester City empató ante el Real Madrid en el encuentro de ida de las semifinales de la Champions League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola igualó el partido con un gran tanto de Kevin de Bruyne después que el conjunto blanco se adelantará mediante el gol de Vinicius.

Ahora, 'ESPN' ha desvelado una entrevista con el técnico catalán donde se sincera sobre Leo Messi y su posible despedida del FC Barcelona.Guardiola ha declarado que "todo lo ganado por el Barcelona habría sido imposible sin Messi. No hablo de números, hablo de incidencia, de estética, de efectividad...de todo".

Además, el preparador de Santpedor ha señalado como le gustaría que fuese la despedida de Messi: "Soy socio del Barcelona, tengo dos sitios. Solo espero que podamos despedirle como se merece desde esos sitios. Ha sido el más grande jugador de todos los tiempos".

"Nadie hubiera pensado haber acabado de esta manera. El presidente Laporta, que sé la estima que la tiene, se refería a tener un adiós como una personalidad tan grande ha llegado a hacer, porque Messi ha ayudado a hacer el club mucho más grande de lo que era. Messi ha hecho el club mucho más grande de cuando lo agarró. Y por eso, cuando una persona hace tan grande a un club pues hay que despedir bien a las personas", ha asegurado el entrenador del Manchester City.

Finalmente, Guardiola ha mostrado su opinión sobre la salida de la estrella argentina. "Su salida fue una cosa muy rápida, por una situación difícil, económica, por mil razones que no podía entrar y que saben los que están ahí y yo no sé. Yo solo espero que un día pueda volver. Solo sé que Jan (Laporta) lo va a intentar hacer y Leo también y él y su familia van a recibir el amor, el cariño y la gratitud que toda la gente del Barcelona va a darle por todo lo que ha dado a este club", ha zanjado el ex entrenador del Barça.