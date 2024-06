Las primeras tres preguntas clave que tendrá que responder Flick

En las próximas horas, Hansi Flick aterrizará en Barcelona para ponerse manos a la obra junto a Deco. Todavía falta un mes para arrancar la pretemporada y el escenario a nivel de 'fair play' es aún incierto. Sin embargo, en el club azulgrana quieren adelantar trabajo y contemplar todos los escenarios posibles para luego solo ir siguiendo la hoja de ruta marcada. Son múltiples los nombres propios que el técnico y el director deportivo tienen encima de la mesa: posibles salidas, potenciales fichajes y también la situación de los cedidos.

En la portería no debería haber novedades salvo que Iñaki Peña pidiera salir para gozar de más minutos. En el centro de la zaga, el futuro de Ronald Araujo debe resolverse con un encuentro con sus agentes en los próximos días. Íñigo no tiene garantizada su inscripción y aunque el club debería pagarle igualmente el sueldo es una opción real que acabe saliendo. Se cuenta con Kounde y Christensen y ambos quieren quedarse, aunque una mareante oferta siempre podría sembrar dudas. Respecto a Eric y Mika Faye, habrá que esperar a conocer la decisión de Hansi, aunque está claro que no caben todos. El primero podría regresar a Girona, mientras que el segundo solo quiere continuar si siente que cuenta de verdad en el primer equipo.

En los carriles, el Barça intentará obtener la cesión de Cancelo una temporada más. Se cuenta con Balde, Héctor Fort y también con Julián Araujo, que deberá convencer al técnico durante la pretemporada tras su exitosa cesión en Las Palmas. Teniendo en cuenta que Cancelo ctambién puede jugar en la izquierda, donde se ha adaptado muy bien Fort, y que Kounde puede ejercer en el carril derecho, el Barça considera los flancos de la defensa cubiertos.

Se busca centrocampista total: Merino, favorito

En la medular se busca un centrocampista total y el contexto económico convierte a Mikel Merino en una opción muy a tener en cuenta. Pero hay más nombres encima de la mesa como Kimmich o Bruno Guimaraes. Solo se espera un refuerzo ahí y a nivel de bajas también habrá pocas. Sergi Roberto podría ser una de ellas, aunque dependerá de la paciencia y fe que tenga el de Reus. Su renovación no es prioridad, ya que impactaría en el 'fair play' y el club quiere asegurarse antes la inscripción de jugadores considerados más importantes.

Pablo Torre, que regresa de cesión, remotamente tendrá sitio en la plantilla de Flick. El resto de centrocampistas continuarán todos salvo sorpresa. El club puede verse tentado a querer hacer caja con Frenkie de Jong, pero el neerlandés no contempla hoy por hoy un cambio de planes. Casadó, cuya renovación está avanzada, tendrá la oportunidad de ganarse a Flick en pretemporada. Oriol Romeu no continuará.

Incógnitas Joao Félix, Vitor Roque y Marc Guiu

Arriba, el deseo es incorporar a un extremo izquierdo. Nico Williams gusta mucho y costaría menos que Luis Díaz, nombre hoy por hoy inalcanzable. Raphinha tiene mercado y el Barça estudiaría ofertas por él, pero el brasileño solo piensa en quedarse y no parece que haya caso. Flick deberá decidir qué hacer con Joao Félix, Vitor Roque y Marc Guiu. Igual que con Cancelo, el club intentará la cesión del luso si no puede fichar ningún extremo izquierdo. Y, entre Roque y Guiu, todo apunta a que uno de los dos deberá salir en forma de cesión.

Lenglet, Sergiño Dest y Álex Valle no entrarán en los planes del técnico teutón, aunque su futuro podría resolverse entrada la pretemporada. Más complejo es el caso de Ansu Fati, al que le gustaría seguir como azulgrana. Sin embargo, el hecho de no haber brillado en el Brighton y la necesidad del Barça de generar espacio salarial convierten en una opción difícil la continuidad del '10', pretendido por el Sevilla.