Griezmann: "Siento mucho orgullo de ser completamente del Atlético"

El delantero francés pidió perdón a la afición colchonera por "el daño que pude hacer" al fichar por el Barça Ha marcado su gol número 100 con la camiseta rojiblanca ante el Athletic y le ha dado los tres puntos a su equipo

Un solitario gol de Griezmann le ha servido al Atlético de Madrid para imponerse al Athletic en San Mamés. El tanto ha sido el número 100 del delantero francés con la camiseta rojiblanca en una semana mágica para él porque se cerró de forma oficial su fichaje por el Atlético después que el club llegara a un acuerdo con el Barça por una cantidad cercana a los 24 millones de euros.

Griezmann se ha mostrado muy feliz por haber podido cerrar este tema y de pasó pidió perdón a la afición por haber fichado por el Barça cuando era un ídolo en el antiguo Vicente Calderón. "Siento mucho orgullo de haber podido renovar y ser completamente del Atlético. Al final quiero pedir perdón, sé que la gente lo quiere escuchar de mi boca: pido perdón por el daño que pude haber hecho a la gente, pero el mayor perdón que quiero pedir es sobre el campo, dando todo para el equipo y con noches como esta", ha comentado.

El francés también se ha felicitado porque ya puede jugar de titular todos los partidos y ya se ha puesto fin a la dosificación de sus minutos sobre el césped para presionar al club azulgrana a negociar. "Estaba la cosa esa de entrar no de inicio y había esa frustración. Quiero ayudar al equipo, intento dar lo máximo de titular o suplente. Mañana estaré feliz porque mi niño me preguntará si he marcado y le podré decir que sí”.