Otro gesto culé del gran goleador del futuro

Youssoufa Moukoko reaccionó de grata manera a la victoria del Barça en Pamplona La joven perla del Dortmund es objetivo del Barça para apuntalar la delantera en el futuro

Youssoufa Moukoko, objetivo confeso del Barça para reforzar la delantera una vez ya no esté Robert Lewandowski, ha vuelto a dejar otra muestra más de su atracción por el Barça. La joven perla del Borussia Dortmund no dudo en poner un 'like' a la publicación de la cuenta 433 sobre la victoria del Barça en Pamplona.

El delantero del Borussia Dortmund, que cumplirá la mayoría de edad en dos semanas, está firmando unos registros de auténtico genio: seis goles y seis asistencias en 20 partidos.