Gaspart: "Que Messi vuelva al Barcelona es como que Maradona resucitara y volviera a jugar con 25 años"

El expresidente del Barça aseguró que Leo "merece terminar su carrera como futbolista en el Barcelona" Gaspart se ofreció personalmente a ayudar para que suceda

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, puede enorgullecerse de haber firmado a Diego Armando Maradona y Leo Messi como jugadores del Barça. Ahora, en medio de todos los rumores que apuntan a una vuelta de Leo al club azulgrana, el expresidente habló en Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad sobre el posible regreso del excapitán, con una frase suficientemente reveladora: "Que Messi vuelva al Barcelona, sería como que Maradona resucitara y volviera a jugar en el Barcelona con 25 años".

"Me hubiera gustado que Messi nunca se vaya del Barcelona y no ahora tratar que vuelva", continuó diciendo Gaspart sobre lo sucedido en verano de 2020. "Personalmente me apasionaría que Messi regrese al Barcelona. Me gustaría que fichará de por vida con el Barcelona, como embajador. Es secundario que juegue o no juegue, pero para mí es mas importante la parte humana y como persona. Que vuelva en calidad de lo que quiera".

Además, Gaspart aseguró que "a Leo le quedan varios años de fútbol", y que "merece terminar su carrera como futbolista en el Barcelona".

"Laporta estaría loco por conseguir que Messi vuelva al Barcelona. Yo sé que él sueña con que Lio vuelva al Barcelona", continuaba. "Supongamos que no existiera ningún acercamiento mas allá del deseo de Laporta para que Messi pueda volver al Barcelona. Si me llama Lio y me pide que quiere hablar conmigo, me tomo un avión y me voy para Paris. Estoy seguro que si me reúno con Leo y su padre, haría lo imposible para conseguirlo".

Más allá de eso, Gaspart se ofreció personalmente a ayudar para que suceda: "Con tal de ver a Messi de nuevo en el Barcelona, me ofrezco para buscar la formula para que regrese. Yo haría lo imposible para que pueda volver. Si Leo me pidiera que buscara la fórmula para regresar al Barca, yo le aseguro que me tiraría de cabeza a buscar la solución. Me sentiría el hombre mas feliz del mundo por haberlo conseguido. Solo hay una persona que fichó a Lio Messi y esa persona fui yo. Me siento muy cerca de él, porque desde pequeño lo disfrute mucho".

"Por ver felices a los hinchas del Barcelona y si me tuviera que mover por debajo de la mesa, para colaborar en algo lo haría encantado", añadía. "La voluntad es de Leo, no del Barcelona".

"En el Camp Nou, Messi nunca será silbado", finalizó.