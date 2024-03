El futuro de Xavi en el Barça se decidirá en tres semanas

Xavi Hernández sorprendió al anunciar a finales de enero que dejaba el Barça al finalizar la temporada. Lo hizo en sus momentos más bajos en el club y tras una dura derrota ante el Villarreal. Dos meses después, el escenario es distinto y desde el Barça no se cierra la puerta a su continuidad siempre que se pacte un proyecto de futuro con el entrenador. Y todo se decidirá en las próximas tres semanas. Las dos partes se citarán tras el Clásico ante el Madrid para analizar pros y contras, aunque Xavi, por ahora, no se mueve de la voluntad de abandonar la entidad el próximo 30 de junio.

No hay duda que el Barça ha mejorado y mucho tras el anuncio del adiós de Xavi. El equipo se ha venido arriba y ha conseguido uno de sus objetivos, que era entrar en los cuartos de final de la Champions. Queda abierta la posibilidad de acercarse al Madrid y luchar por la Liga, pero tanto esto como el duelo de cuartos ante el PSG darán claridad a lo que suceda para el futuro. La intención del club es convencer a Xavi si consigue la clasificación para las semifinales y creen que pueden lograrlo. En el caso de que el equipo caiga y se aleje del Madrid en la Liga, las opciones de continuidad en el banquillo serían mínimas.

El principal valedor de Xavi Hernández es el presidente, Joan Laporta. Está convencido de que es la mejor opción porque es un técnico de club y porque, a pesar de la irregularidad del equipo, los resultados no han sido malos. Es cierto que se han dado tropiezos importantes, pero el Barça venía de muy abajo y Xavi ha construido algo que puede tener más empaque en el futuro. Las opciones para suplirle tampoco convencen al cien por cien, por lo que el presidente valora pedirle que siga siempre que los resultados acompañen de aquí a finales de temporada.

En el entorno interno del presidente también hay opiniones contrarias a la continuidad de Xavi y el técnico lo sabe. Creen que lo mejor sería iniciar un nuevo proyecto para dejarle las puertas abiertas al técnico de cara el futuro. Y esa opinión ganaría enteros si el Barça tropieza ante el PSG y no puede seguirle el ritmo al Madrid en la Liga. Pese a todo, Laporta ha dado órdenes a la dirección deportiva de no avanzar con ningún entrenador hasta finales de abril. El Barça sabrá si está en semifinales de Champions el 16 de abril y el 20 tiene el Clásico decisivo ante el Madrid.

Quien va a tener mucho a decir también es el entrenador. Xavi sigue diciendo que su decisión es inamovible, pero no cierra totalmente la puerta a seguir. Eso sí, pondría claras condiciones a su continuidad y esas pasarían por tener peso en las decisiones deportivas y, sobre todo, dinero para invertir en incorporaciones de nivel con el objetivo de mejorar la plantilla. Seguir con la misma plantilla sería casi un suicidio y ve clave la llegada de un pivote de primerísimo nivel y un extremo diferencial arriba, como mínimo. Si el club no puede fichar nada que no sean jugadores libres o a un precio muy rebajado, el entrenador se lo pensará mucho ya que se juega salir mal el próximo curso.