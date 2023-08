El futuro de Dest pasa por el PSV o el Niza

El Barça ha dado al jugador un plazo de entre 48 y 72 horas para que tome una decisión Xavi no cuenta con el lateral internacional por EE.UU. y, como la pasada temporada, saldrá en calidad de cedido y con opción de compra

Sergiño Dest volverá a salir de la disciplina azulgrana. El lateral derecho, nacido en los Países Bajos, pero con nacionalidad estadounidense, jugará nuevamente en calidad de cedido en las filas del PSV Eindhoven o en las del Niza. La pasada temporada lo hizo en el Milan.

El FC Barcelona ha dado al jugador tiempo hasta el lunes para que valore cuál de las dos ofertas que tiene sobre la mesa le seduce e interesa más de acuerdo a sus características deportivas para que tome una decisión.

En ambos casos, Dest saldría de la entidad azulgrana como cedido y con opción de compra por parte del club en el que recale esta temporada 2023-24. Esta misma opción también la tuvo el Milan la pasada temporada, pero el equipo lombardo, finalmente, no la hizo efectiva y Dest regresó al Barça. El jugador, que fichó la temporada 2020-21 procedente del Ajax por 21 millones de euros, tiene contrato hasta junio de 2025.

Salida

Las negociaciones con el PSV y el Niza están muy avanzadas y la salida de Dest, a partir del lunes, debería ser una realidad. El lateral realizó la pretemporada con el primer equipo y estuvo en la gira por Estados Unidos, pero su actuación no convenció a Xavi después de verlo en acción contra el Arsenal (media parte), Real Madrid (14 minutos) y Milan (23 minutos). En el Gamper no tuvo minutos y contra el Getafe, en Liga, no fue convocado.

Dest, como azulgrana entre 2020 y 2022, disputó un total de 72 partidos con el FC Barcelona en los que firmó 3 goles y repartió 4 asistencias. Su mayor logro con la elástica barcelonista fue la conquista de la Copa del Rey 2020-21, con Koeman en el banquillo.