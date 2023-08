Sergiño Dest se despide del Milan

El jugador estadounidense del Barça se ha despedido de la afición del Milan, donde estuvo cedido la temporada pasada El futuro de Dest sigue siendo una incógnita mientras el Barça le busca acomodo lo antes posible

Sergiño Dest, casi dos meses después de acabar su cesión en el Milan, ha querido despedirse de la que ha sido su afición durante la pasada temporada con un escueto mensaje en sus redes sociales. El futbolista estadounidense se ha mostrado agradecido por el cariño que le brindó la hinchada 'rossonera' y asegura que este comunicado de despedida llega "un poco más tarde de lo que me hubiera gustado".

"Me gustaría expresa mi gratitud durante el tiempo que he estado con vosotros. Estoy orgulloso de haber formado de este club tan fantástico y con una historia tan bonita. Este mensaje llega un poco más tarde de lo que me hubiera gustado, pero como se dice, mejor tarde que nunca", asegura Dest en su mensaje en redes sociales.

El Barça decidió ceder al futbolista estadounidense la temporada pasada al Milan buscando que el jugador se revalorizase en territorio italiano. Sin embargo, tras una buena aparición las primeras semanas, la importancia del americano en las alineaciones de Pioli fue decayendo hasta ser uno más en el banquillo 'rossonero'.

Ahora, el club azulgrana le vuelve a buscar acomodo. No cuenta para Xavi Hernández en el proyecto y quedan apenas dos semanas para que finalice el mercado. Veremos qué futuro le depara al estadounidense, que tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2025.