"Frenkie de Jong juega a otra cosa y es muy noble"

Aún con la resaca emocional unas horas después de haber jugado el partido de su vida. “Me tuvieron hasta pasadas la 1 haciendo entrevistas. Ni había podido ducharme. Llegué a casa reventado”. Lo citamos en el escenario donde sacó manos imposibles y mantuvo con opciones a su equipo, el Barbastro, hasta el final.

En un Municipal casi desierto (solo algunos operarios retirando las gradas supletorias). Arnau Fàbrega llega con ojeras. Hoy no habrá descanso, puesto que Dani Martínez ha citado a la plantilla a las 16:00 para preparar el partido del miércoles ante el Gernika. El cuadro altoaragonés vuelve a la realidad después de estar unos días en una nube.

LAS CLAVES PARA UN DÍA HISTÓRICO

“Fue el escenario soñado sin duda. Hemos trabajado mucho para poder llegar hasta aquí. Creo que el hecho de que la gente estuviera ilusionada y se llegara con el partido abierto hasta el minuto 95 fue un éxito”, nos cuenta Arnau. “Hubo mucha creencia personal, mucho análisis, una labor de tiempo para prepararlo”, relata el portero, que ya fue uno de los héroes ante el Almería en el histórico pase a dieciseisavos de final.

Iñigo Martínez tras caer lesionado contra el Barbastro / Javi Ferrándiz

Tuvo la oportunidad, además, de atajar un penalti a Lewandowski: “Siempre es una elección complicada, el portero siempre está en desventaja. Además es Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo. Claro que me hubiese encantado pararlo, pero no pudo ser. Siempre podré recordar ese momento”, explica el jugador de Llançà.

LA PARADA A FERRAN

Sí pudo, no obstante, realizar acciones de mucho mérito. ¿Su favorita? “Creo que el mano a mano de la primera parte a Ferran. Es una acción muy importante porque doy confianza a mi equipo, es pronto en el partido. Creo que salgo valiente y achico bien el espacio. Soy grande pero creo que también rápido a la hora de reaccionar e intento aprovecharlo”. En la segunda sacó una mano felina a cabezazo de Koundé: “Me pilla a contrapié, me intento impulsar. La dejo muerta, pero como mis compañeros están muy atentos, me protegen y voy al suelo rápido”.

Arnau Fàbrega posa para SPORT en el Municipal de Barbastro esta mañana / Ferrándiz

“Es lógico que haya alguna tensión. Son partido intensos, con muchos nervios a flor de piel y las pulsaciones altas. Pero a todos nos gusta el fútbol, amamos este deporte y al final acabamos con cordialidad. Con algunos tienes más afinidad que con otros, claro”, narra Arnau sobre el postpartido y ese momento tenso que se vivió con Xavi y su hermano.

Luce con orgillo la camiseta de Iñaki Peña: “Me acerqué, le felicité por el partido y por lo que está haciendo hasta ahora. Ha vivido una situación complicada, todos como porteros hemos estado en momentos así. Le dije si podíamos cambiar la camiseta y me la dio cuando salió del vestuario”.

SE DESHACE EN ELOGIOS HACIA FRENKIE

¿Hay alguien en concreto con quien tuviera especiales ganas de enfrentarse o coincidir en el campo? “Con una plantilla así llena de estrellas quieres enfrentarte con todos. Pero sí es verdad que Frenkie de Jong es un jugador de otro nivel, físicamente un espectáculo, mentalmente, como persona. Parece muy buen tío y noble. Con él sí es verdad que me gustaría verme más a menudo y coincidir. Lo mejora todo”.

Òscar Hernández, Xavi Hernández y Sergio Alegre, en el banquillo del campo del Barbastro / Javi Ferrándiz

¿Cambiará la vida de Arnau a partir de ahora? “Todo sigue igual. Tienes que mantenerte como eres, con tus valores. Ahora toca pensar en el próximo partido ante el Gernika de Segunda RFEF, es lo que hay. Claro que es un escaparate perfecto, pero una cosa es lo profesional y lo personal. Somos trabajadores, hacemos nuestro horario y cumplimos”.