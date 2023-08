Fermín, el 'plan B' si se corta el grifo tras Cancelo

Xavi expresó su interés en incorporar un interior con vocación ofensiva, último pase y gol, pero en el club tienen claro que si no sale nadie habrá que tirar de lo que hay en casa El andaluz, inédito en estos dos primeros partidos de Liga, se ha mantenido en dinámica del primer equipo todo el verano y el técnico vallesano lo tiene muy en cuenta

En el FC Barcelona lo tienen claro. Si no hay salidas no podrá haber entradas. La cesión de Cancelo sí está muy cerca de producirse y será oficial esta misma semana, pero a partir de ahí si no hay una venta se puede cortar el grifo. Aún no se ha inscrito a Marcos Alonso, Íñigo e Iñaki Peña (se espera a la entrada de dinero del fondo alemán o a una venta de Clément Lenglet que se está eternizando) y la situación económica sigue siendo la que es. Tan delicada como cruda.

En ese sentido, entre las peticiones de Xavi para apuntalar la plantilla estaba la de un centrocampista ofensivo, con llegada, último pase y gol. Había sonado, por ejemplo, el nombre de Lo Celso. Pero ahora mismo el Barça no puede afrontar un traspaso. Todo depende, como decíamos, de esa hipotética venta.

FERMÍN NI HA 'PISADO' EL FILIAL

De esta forma, según ha podido saber SPORT, en el club lo tienen claro. Si no sale nadie, no entrará nadie. Y, por consiguiente, Xavi tendrá que tirar de la gente de la casa. En ese sentido, ese centrocampista ofensivo, ese sexto hombre en la medular (ya están De Jong, Romeu, Pedri, Gavi y De Jong) sería Fermín López.

Fermín, celebrando en el clásico de Dallas | Valentí Enrich

El andaluz lleva en dinámica del primer equipo todo el verano. De hecho, ni siquiera ha pisado el filial, que es donde, a priori, tenía que estar. Fue la gran revelación de la pretemporada (sobre todo en ese clásico en el que se salió en los últimos 20'). Y demostró tener llegada y gol.

En La Masia tiene Xavi otras opciones, claro. Casadó, recientemente nombrado primer capitán del Barça Atlètic, también lleva días con Xavi en el primer equipo. Aunque en su caso se trata de un centrocampista más posicional.