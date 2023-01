Sin dos extremos abiertos el Barça gana mejor

La media de goles culé cuando Dembélé y Raphinha comparten titularidad es bastante inferior a la que el equipo registra cuando solo juega uno de los dos El cuadro azulgrana marca más tantos cuando apuesta por perfiles como Ferran Torres o Ansu Fati en las bandas o juega con cuatro centrocampistas

Desde su llegada al banquillo del Barça, Xavi Hernández ha insistido muchísimo en la importancia de los extremos puros en su esquema. El técnico considera vitales a los futbolistas que abren el campo y conceden más espacios a los interiores, especialmente en partidos contra rivales con planteamientos extremadamente defensivos. Tanto es así que, en tres de los cuatro primeros compromisos del curso, Ousmane Dembélé y Raphinha, los dos jugadores de la plantilla que encajan en este perfil de atacantes, fueron de la partida. La declaración de intenciones del míster egarense no pudo ser más clara.

Durante una temporada, sin embargo, factores como los estados de forma de los futbolistas, las virtudes y peculiaridades de los rivales, las lesiones, las sanciones o incluso la fortuna condicionan a los entrenadores. Este domingo, frente al Getafe, el francés y el brasileño compartieron titularidad por primera vez en Liga desde el clásico del Santiago Bernabéu, disputado a mediados de octubre, hace más de tres meses (con el parón por el Mundial de por medio). Xavi, es evidente, ha moldeado su apuesta inicial: o el uno o el otro, pero no ambos. Dembélé y Raphinha solo han empezado nueve de los 27 partido del Barça entre todas las competiciones.

En estos nueve encuentros, los culés han marcado 14 goles, esto es, una media de 1,5 tantos por duelo. La cifra es aún más baja si se compara con el balance anotador del equipo en los compromisos restantes, en los que Xavi ha dado entrada a extremos con más tendencia a ir hacia dentro –Ferran Torres y Ansu Fati– o, directamente, ha alineado a cuatro centrocampistas. Los azulgranas han celebrado, en estas circunstancias, 48 goles en 18 envites. La media es de 2,6 goles por partido, más de un punto superior a la registrada con Dembélé y Raphinha como titulares. La diferencia no es abismal, pero sí significativa.

El calendario no da tregua. Este mismo miércoles, el Barça se jugará su futuro en la Copa del Rey frente a una Real Sociedad que encadena nueve triunfos consecutivos y se ha erigido como aspirante ‘underdog’ al título de Liga. Será un encuentro a vida o muerte y todo apunta a que Xavi, nuevamente, no saldrá con los dos extremos puros de la plantilla. Los números, sin duda, le invitan a no hacerlo.