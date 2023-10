La 'espantada' de Gündogan en la foto de familia del Barça

El mediocampista alemán salió de la zona del 'photocall' del Balón de Oro cuando el resto todavía estaba posando La acción fue muy comentada en las redes tras las duras declaraciones del futbolistas el día del clásico

Fue una de las anécdotas que dejó la gala del Balón de Oro que se celebró ayer en el Théatre du Chatelet. Ocurrió en un momento donde se reunió toda la expedición del FC Barcelona para posar delante de los medios en la zona del 'photocall'.

Gündogan, que ya venía siendo noticia en los últimos días por sus declaraciones el día del clásico, fue el primero en abandonar la zona. Por las imágenes parece que el alemán sí están en los primeros flashes, pero es el primero que abandona la escena, cuando el resto de los integrantes del Barça siguen siendo fotografiados.

La imagen, que no debería pasar de anécdota, generó ruido en las redes sobre todo por el desencanto que mostró Gündo tras la derrota ante el Madrid. "No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran este tipo de brechas", señaló tras el encuentro. "Esto es parte del problema. Tienen que aflorar las emociones cuando pierdes. Y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones", se sinceró el ex del City.

Gündogan hizo autocrítica en zona mixta tras la remontada del Real Madrid en su primer Clásico | LaLiga TV

A Gündogan pareció molestarle particularmente no haber visto al vestuario tan afectado como se imaginaba tras perder contra el máximo rival. "No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción".

Durante la gala de ayer el alemán ya se mostró más conciliador con su primera temporada en el Barça. "Estoy muy feliz. Estoy cumpliendo un sueño que tenía desde niño".