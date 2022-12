Eric Garcia: El reto de recuperar la confianza

El central no ha jugado ni un minuto en los cuatro partidos del Mundial de Qatar Fue suplente en los dos últimos partidos de Liga y ahora tendrá más competencia

Tenía permiso de Xavi Hernández para reincorporarse al equipo hasta el lunes pero Eric Garcia, como también Ansu Fati, prefirió adelantar su regreso al trabajo y hoy por la mañana ya se le ha podido ver por la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. El defensa azulgrana no necesita más días de descanso porque tiene ante sí un reto mayúsculo en los próximos meses. Y no es otra cosa que recuperar la confianza después de su ostracismo en el Mundial y de pelear por un puesto en el Barça con la competencia creciente.

Pese a que nunca se consideró titular, lo que ha vivido Eric Garcia en Qatar es muy sorprendente. No ha disputado ni un minuto en los cuatro partidos de la selección española cuando todo el mundo esperaba que sería una pieza importante en el equipo de Luis Enrique. El asturiano siempre ha sido su gran valedor, hasta el punto de tener que salir a defender su inclusión en el combinado nacional más de una vez ante las críticas de cierta prensa, que no le veían nivel y sólo le contabilizaban sus errores en el Barça. "Eric es un jugador espectacular y mientras siga a este nivel seguirá viniendo a la selección. Yo aguantaré la presión y él está más que curtido. Me encanta Eric y no veo dos o tres mejores que él, y él sabe que si los viese, los traería a ellos y no a él. Pero yo, adelante con los míos", aseguró Luis Enrique hace meses.

Pero en la competición no le dio bola. Prefirió reciclar a Rodri para formar pareja junto a Laporte y ni el día que hizo cambios atrás apostó por él y fue Pau Torres el elegido. Eric nunca ha alzado la voz y, como siempre recuerda, está más que acostumbrado a las críticas pero seguramente lo que ha vivido en Qatar es difícil de digerir porque siempre se había sentido muy respaldado por Luis Enrique.

No le queda más remedio que rehacerse y recuperar la confianza porque en el Barça le espera un segundo tramo de temporada de mucha exigencia. El equipo azulgrana quiere mantener el liderato de la Liga y empezar bien en la Europa League y la Copa del Rey. Además, claro está, de luchar por la Supercopa de España en el mes de enero. Y a Eric Garcia, pese a la retirada de Piqué, le ha crecido la competencia en el centro de la defensa con la recuperación de Araujo de su lesión, las buenas actuaciones de Christensen en el Mundial con Dinamarca, la presencia de Koundé al cien por cien y la posibilidad que tiene Xavi de poner en esa posición a Marcos Alonso.

De hecho, es lo que hizo en los últimos partidos. Eric Garcia ya fue suplente en los últimos partidos ante el Almería y Osasuna. Esta temporada no se había quedado en el banquillo durante dos partidos seguidos todavía. El canterano fue titular en los cuatro primeros partidos (Rayo Vallecano, Real Sociedad, Valladolid, Sevilla). Ha participado en nueve partidos de Liga y ha marcado un gol y en la Champions jugó cuatro partidos.