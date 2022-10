¿Eric Garcia, una alternativa viable a Busquets?

Nuestro analista, Pichi Alonso, considera que tiene todas las características para encajar en la posición En las categorías inferiores, el Barça ya valoró su reconversión al mediocentro pero se acabó desestimando

En la rueda de prensa de ayer a Xavi Hernández le preguntaron qué opciones tenía para reemplazar a Sergio Busquets en el mediocentro y contestó: "Tenemos alternativas, está Frenkie, Kessie, incluso un central... Pero Busquets sigue siendo fundamental". A De Jong ya lo ha hecho jugar en esa posición esta temporada y el holandés no está incómodo porque jugando de pivote ve el fútbol de cara, ayuda en la construcción del juego y aporta en la salida del balón. A Kessie no lo ha probado pero destaca más por su llegada al área rival que por otra cosa y además le falta sentido táctico para jugar como mediocentro en el Barça.

Pero el técnico azulgrana dejó ir "incluso un central" y, posiblemente, se refería a Eric Garcia. ¿Tienen las condiciones necesarias para jugar de mediocentro? En SPORT hemos preguntado a nuestro analista, Pichi Alonso, y él no tiene dudas. Eric puede jugar en el centro del campo y hacerlo a un muy buen nivel. "Yo hace tiempo que lo digo. Para mí, es mejor futbolista que defensa. Tiene muy buena salida de balón. Se podría probar. No de hoy para mañana pero es una opción a tener en cuenta", asegura. No es ningún secreto que uno de los puntos fuertes de Eric Garcia es su clarividencia sacando el balón desde atrás y que tiene un don para encontrar el compañero libre y para romper líneas de presión con sus pases. Además, tiene la valentía para arriesgarse, porque seguramente es lo que siempre le han pedido, tanto en el Barça como en el Manchester City o la selección española.

Pichi Alonso, además de verle las condiciones para jugar en ese puesto, considera que no tendría excesivas dificultades para reconvertirse. "No le costaría. Se ha hecho futbolista en la casa y conoce el modelo a la perfección. No tendría problemas. Es ágil". A nuestro analista, su caso le recuerda al de Hugo Guillamón, central del Valencia al que Bordalás puso de mediocentro y que en esta posición se ha consolidado y está siendo una pieza clave en el equipo de Gatusso. "Guillamón es un claro caso como el de Eric. De central, muchos en Valencia decían que no servía, que le faltaba contundencia y ahora está triunfando de mediocentro", comenta. ç

Y la realidad es que a Eric Garcia siempre se le reprocha lo mismo. Su falta de contundencia en las disputas, sus dificultades para salir airoso en el duelo cuerpo a cuerpo, dificultades en la marca, que le falta fortaleza o que no tiene un buen juego aéreo para jugar de central. O algunas desconexiones defensivas que a veces cuestan goles. Pero Xavi confía ciegamente en él y en la balanza de pros y contras ganan los pros. Ayer lo elogió y lo protegió de las críticas recibidas. "Valoramos mucho a todos los futbolistas, pero especialmente a Eric. Siempre hay errores y nuestros centrales están muy expuestos, pero para mí Eric es una garantía. Es un ejemplo. Es muy profesional, entrena muy bien. Todos tenemos que mejorar, pero valoro mucho a Eric", dijo el técnico azulgrana.

Ya se pensó en él como mediocentro

Los responsables de las categorías inferiores del FC Barcelona ya detectaron en su momento que Eric Garcia no acabaría siendo un central corpulento y alto. Pero sus grandes dotes de liderazgo y su extraordinaria salida del balón (el mejor) pesaron más y decidieron que siguiera su formación como central. Cuando llegó a infantiles y cadetes se plantearon reconvertirlo a centrocampista para que jugase de '4' pero después de un debate finalmente se desestimó esta opción.

Pese a que es una opción remota, quién sabe si con el paso de los años un entrenador se atreve a situarlo de mediocentro y Eric Garcia puede acabar triunfando en una posición clave en el juego azulgrana.