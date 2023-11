El entorno estalla por el juego del Barça

Son muchas las voces que piden soluciones a la crisis de fútbol del equipo de Xavi Algunos comparan al actual Barça con el Cosmos y otros no quieren ser el Osasuna...

Dos derrotas en tres partidos y un triunfo agónico en Anoeta ante la Real Sociedad han sido suficientes para que el entorno empiece a levantar la voz contra el juego que está exhibiendo el Barça de Xavi Hernández. El descontento es generalizado y las voces críticas se multiplican partido a partido. El primero que está haciendo autocrítica por lo visto en San Sebastián y en Hamburgo es el propio técnico, pero hay quien pide soluciones inmediatas.

La primera derrota en la Champions esta temporada, en un partido en el que los blaugrana tenían la posibilidad de confirmar la clasificación para octavos ha encendido los ánimos de parte del entorno. El barcelonismo, siempre tan exigente, no perdona al equipo el bache en el que parece haber entrado.

Por ejemplo, Lluís Carrasco, que fue asesor de campaña de Joan Laporta en las elecciones que llevaron al actual presidente a su segundo mandato en el Barça, ha rechazado la opción de convertirse en el Osasuna, argumentando que "el Barça vive en la urgencia". Así lo ha expresado en un mensaje muy crítico tras lo visto en Alemania colgado en Twitter.

No hay urgencias? El Barça viu en la urgència! Cada partit és una axigència o hauria de ser-ho! No som l’Eibar. Som el Barça.

Algunos incluso han ido más allá, como el ex candidato Toni Freixa, muy sarcástico sobre el fútbol que practica el equipo y, sobre todo, enfocado a lo visto hoy ante el Shakhtar Donetsk.

He arribat a casa per veure el Barça i buscant el canal on el fan he vist un equip de blanc que perd 1-0 contra el Shakhtar. Juga com el Cosmos, tot al peu.



Segueixo fent zapping a veure si trobo el partit del Barça