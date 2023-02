El enfado monumental de Xavi

El técnico blaugrana aseguró haber visto "el peor partido de la temporada" Tiene claro que "hay que buscar soluciones, cambiar la mentalidad desde ya mismo"

Xavi se mostró muy enfadado tras el encuentro y le fue imposible disimular su decepción: "Es el peor partido de la temporada, tanto en ataque como en defensa, como en construcción e intensidad. No ha salido nada. Hemos estado muy espesos. Quizá nos pasa factura el cansancio. Hemos hecho un mal partido. Estoy enfadado porque era una oportunidad de ponerse a diez puntos y no lo hemos conseguido", dijo en 'Movistar'.

El técnico del Barça fue muy contundente: "Estamos contrariados y tenemos que buscar soluciones ya, porque llega el tramo decisivo en LaLiga y la Copa y no podemos fallar más. Era una oportunidad de oro habiendo empatado el Madrid y que hemos hecho el peor partido en el peor momento de la temporada. Hay que cambiar el chip y la mentalidad desde ya mismo", aseguró en 'Barça TV'.

Ya en rueda de prensa, mantuvo su discurso e incluso fue a más: "Me enfada mucho, era un día para dar un golpe, no definitivo, pero importante en LaLiga. Hemos fallado, no tenemos excusa, no hemos mostrado intensidad, ganas de ganar, y eso es lo que más me preocupa. Luego se puede jugar mejor o peor. Podemos fallar, pero en la primera parte no hemos mostrado ni pasión ni alma. Hemos fallado, hay que pedir disculpas a la afición. Hoy no podíamos pinchar de ninguna manera, perdemos una oportunidad de oro".

Y es que Xavi entiende que "hay que jugar con pasión, ganas e ilusión para ganar esta Liga, que hace tres años que no la ganamos. Hay que hacer muchas mas cosas. "Nos va a costar, no la vamos a ganar sobrados, competimos contra el Real Madrid, campeón de Champions y de LaLiga".

Xavi explicó que desde la banda "lo hemos intentado todo, nos la hemos jugado con ese 3-4-3, con Ronald arriba, centrando a banda, abriendo a Ángel, buscando a Robert", pero reconoció que "ellos han defendido muy bien, hemos tenido ocasiones en centros, pero no muy claras. No ha sido un día muy bueno para nosotros. Un día malo".

Sobre la presencia en el último tramo de Pablo Torre y Alarcón, negó que no haya calidad en el banquillo para reaccionar en momentos adversos como el de este domingo: "Los jóvenes están preparados. Pablo está entrenando muy bien, Ángel tiene condiciones para jugar y tengo confianza en ellos. Ha sido una pena no aprovechar esta oportunidad".