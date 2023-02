Eric Garcia: "Es una putada"

"El Madrid pinchó y teníamos una oportunidad de ampliar la ventaja" "No hemos salido con la intensidad necesaria, no hay más"

Eric Garcia se mostró muy decepcionado con la derrota en Almería (1-0) que impide al FC Barcelona asestar un golpe a la Liga. El conjunto que dirige Xavi tenía la oportunidad de distanciar a diez puntos al Real Madrid después del empate blanco en el derbi madrileño ante el Atlético, pero la jornada acaba con el equipo blanco un punto más cerca del blaugrana.

El central fue muy tajante sobre las carencias que llevaron al Barça a perder sin anotar un gol contra el segundo equipo más goleado de la Liga: "En la primera parte no hemos tenido ni ritmo ni intensidad. En la segunda hemos buscado el gol, pero ellos han acumulado muchos futbolistas en su área y ha sido imposible".

El canterano lamentó no haber aprovechado la oportunidad que les había puesto en bandeja el Real Madrid con su tropiezo de la víspera: "Ellos estaban muy cerrados por dentro. Nos dejaban centrar, pero tenían mucha gente y era difícil sacar nada. Es una putada, porque el Madrid pinchó y teníamos la oportunidad de ampliar la ventaja. Acumulamos dos derrotas muy duras, pero hay que seguir, porque el jueves tenemos un partido muy importante".

Y reiteró que el problema fue de falta de intensidad: "No nos ha distaído el clásico. Sólo que no hemos salido con la intensidad necesaria. No hay más. Sabíamos que se iban a cerrar atrás y que a la contra tienen jugadores muy rápidos, pero el problema ha sido más algo nuestro".