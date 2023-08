Enfado de la Grada d'Animació con la directiva del Barça por el recorte de localidades en Montjuïc

La directiva del Barça les ha comunicado que van a reducir las localidades destinadas a la Grada d'Animació Los 4 grupos que la forman esperan una rectificación y amenaza con no entrar al estadio

La Grada d'Animació del FC Barcelona ha expresado su profundo descontento debido a las recientes medidas tomadas por la directiva del club. En un comunicado emitido en las últimas horas, los responsables de los cuatro grupos que conforman el espacio de animación han denunciado la reducción del aforo en su zona y la deshabilitación injustificada de abonos de modalidad esporádica, incumpliendo algunos acuerdos previamente establecidos.

Según informan, esta no es la primera vez que el club incumple acuerdos adquiridos con la grada de animación, y la situación actual les ha llevado a expresar su preocupación. La Grada d'Animació ha agotado todas las localidades disponibles en su zona en el estadio Lluís Companys, con un 50% menos de capacidad en comparación con el Camp Nou (591 localidades ahora), tal como se acordó inicialmente con el club, "con la firme intención de apoyar a nuestro equipo como siempre hemos hecho, y más en una temporada que se prevé especialmente difícil".

Sin embargo, la directiva les ha comunicado recientemente a través de un correo electrónico que se debe reducir aún más la cantidad de localidades asignadas a la Grada d'Animació, generando desconcierto y malestar entre los cuatro grupos que la forman. Argumentan que estas decisiones "parecen priorizar se está dando prioridad al público extranjero, al turista ocasional, y no al público local que sentimos los colores".

En vista de estas medidas y el incumplimiento de acuerdos previos, los responsables de la grada de animación han exigido una rectificación inmediata por parte del club. Además, han manifestado su predisposición a reunirse con los representantes del FC Barcelona para resolver esta situación y garantizar que se respeten los acuerdos iniciales. No obstante, han dejado claro que de no ser así, "no entraremos ninguno de los grupos y nos guardamos el derecho a poder realizar futuras acciones", concluyen.